ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así ha cambiado Durangoko Azoka: 60 años desde que abrió sus puertas

Así ha cambiado la Feria de Durango: 60 años desde que abrió sus puertas
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honelakoa izan da Durangoko Azokaren bilakaera: 60 urte bete dira ateak ireki zituenetik
author image

EITB

Última actualización

Franco aún vivía cuando hace seis décadas el punto de encuentro de la cultura vasca abrió sus puertas por primera vez. De su gestión se encarga Gerediaga Elkartea, cuyos organizadores han recordado la emoción inicial.

Feria Durango 2025 Durango Cultura Cultura

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

Cargar más