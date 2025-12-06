DURANGOKO AZOKA

Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

18:00 - 20:00

Nagore Tamayo y Maider Arruti. 

Olatz Prat - Leire Altamira | EITB Media

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

