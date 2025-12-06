Kulturaren plaza handira jauzi egingo dute Nagore Tamayo eta Maider Arruti artista gazteek
Nagore Tamayo tolosarra da, 25 urte ditu eta 'Nondik abiatu inora' dantza garaikideko obra aurkeztuko du gaur, Durangoko Azokan. Maider Arrutik 22 urte ditu eta errenteriarra da, eta 'Barruko dardara' film laburra erakutsiko du gaur jendaurrean. Durangon horren ohiko ez diren disziplinekin parte-hartu ahal izateko aukeraz eta gazteen sormenaz aritu da solasean Orain.eus eurekin.
Horrela gogoratu zuen Frank Gehryk bere ibilbide osoa EITBn 2022an egindako elkarrizketa batean
Amaia Uribe kazetaria arkitektoaren estudioan egon zen, Los Angelesen, eta Gehryk arkitekturaren munduan egindako lanaren errepasoa egin zuten.
Aburtok eta Arzalluzek Frank Gehryren heriotza deitoratu dute, eta nabarmendu haren lanak Bilbon iraungo duela
Arkitektoak Bilboko Guggenheim Museoa diseinatu zuen, 1997an inauguratua eta une horretatik aurrera hiriaren ikono bihurtua.
Gehry: museo batekin hiri oso bat aldatu zuen maisu dekonstruktibista
Mundu osoan ezaguna da Bilboko Guggenheim museoa diseinatzeagatik, eta 100 sari baino gehiago jaso ditu egindako lan guztiengatik.
Frank Gehry hil da, Bilbo eraldatu zuen "Guggenheim efektuaren" arkitektoa
'The New York Times' egunkariak iragarri duenez, Bilboko Guggenheim museoko arkitektoa 96 urte zituela hil da gaur, abenduaren 5ean.
Irati Bazetak ‘Harien isla’ erakusketa aurkeztu du Atartean
Irati Bazeta ilustratzaile abadiñarrak Durangoko Azokaren Sormen Beka irabazi zuen iaz, "Harien isla" proiektuarekin, eta gaur aurkeztu dute horren emaitza, Atartea gune berrian, Durangoko Museoan. Lanaren helburua "intersekzionalitatea tresna analitiko kritikotzat hartuta euskara jendea osatzen duten askotariko errealitateak arakatzea da, hariak eta egiturak ikusaraztea, botere sistemez gogoeta eginez".
Ikasleak, Durangoko Azokaren lehen eguneko protagonistak
Ateak ireki eta berehala, ikasleen uholde batek hartuko ditu Landako korridoreak eta gainerako gune guztiak. Iñigo Etxezarretarekin (ETS) eta Pirritx eta Marimotots pailazoekin hitz egin dugu Durangoko Azokaren 60. edizioaren lehen orduetan.
Durangoko Azokaren inguruan nazien pintaketak agertu direla salatu dute
Talde naziek erabili ohi dituzten ingelesezko aldarrikapenak irakurtzen dira, hala nola "harrotasun zuria" eta 1488 zenbakia, banda neonaziei lotutakoa.
Durangoko Azoka martxan da
10:30ean, Landako gunearen ateak ireki dituzte, eta ikasleen oldea salmahaietan zehar zabaldu da. Ikasle Goiza da Azokako lehenengo hau, baina publiko guztiarentzat egongo dira ireki gune guztiak.
Kulturaren Plazak 60 urte, eta segi aurrera
Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egin eta ospatuko da. Atzera begira jarri ordez, baina, aurrera begira jarri dira antolatzaileak: bi gune berri estreinatuko dituzte, eta gaueko programazioa berreskuratu dute.