Nos reunimos con creadores culturales para conocer algunas de sus novedades de este año

Durangoko Azoka
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kultur sortzaileekin bildu gara, aurtengo nobedadeetako batzuk ezagutzeko
EITB

Músicos y escritores destacan que estar presentes en la plaza de la cultura vasca es una experiencia emocionante y enriquecedora, por lo que se han mostrado agradecidos. Todos ellos subrayan la importancia de Durangoko Azoka.

Feria Durango 2025 Durango Comunidad Autonóma Vasca Cultura

18:00 - 20:00
Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

