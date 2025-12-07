Durangoko Azoka se detiene para denunciar el genocidio en Palestina

Durangoko Azoka ha llevado a cabo este domingo un parón general para denunciar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Palestina. Multitud de personas se han unido a esta acción de protesta, para "lanzar un mensaje de solidaridad mediante un acto cultural que ha reunido a cientos de visitantes y a 136 participantes", según han destacado los organizadores en una nota.

Gotzon Gomez, presidente de Gerediaga Elkartea, ha tomado la palabra al inicio de esta protesta. En su breve intervención, ha subrayado "la necesidad de parar”. En este sentido, Gomez ha asegurado que el sector de la cultura vasca está del lado de quienes están sufriendo las consecuencias de este genocidio: “Desde este escaparate de la cultura también miramos al mundo que nos rodea, y en esta edición, aunque sea solo por un momento, sentimos la necesidad de parar”.

De este modo, Durangoko Azoka ha hecho un parón de media hora en toda su actividad al que se han sumado tanto visitantes como participantes. “Parar decir NO al genocidio de Palestina. Parar para agitar nuestras mentes, para activar la solidaridad. Parar para lanzar un claro mensaje al pueblo de Palestina: no os dejaremos solos. También desde la cultura estamos con vosotros”, ha añadido Gomez.

A continuación, Asun Elorriaga, miembro de Gerediaga Elkartea, ha dado paso a la parte cultural del acto. En primer lugar, se han escuchado los poemas redactados parte de Danele Sarriugarte, Itxaro Borda, Josu Goikoetxea, Ainhoa Urien, Leire Bilbao y Erika Lagoma.

Por otro lado, Laura Mintegi, Gotzon Barandiaran, Eider Beobide y Maria Oses han leído los poemas de Rikardo Arregi, Nazim Hikmet, Mosab Abu Toha y Mohammed el-Kurd, respectivamente. Asimismo, las hermanas Hawari han leído el poema “Sobre esta tierra” de Mahmud Darwix. Esta acción de protesta ha finalizado con una canción en directo del grupo Esanezin.