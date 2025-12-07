Albiste da

PROTESTA EKINTZA

Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako geldiunea egin dute Durangoko Azokan

Bisitari, sortzaile eta antolatzaile ugarik bat egin dute igande honetan, 14:00etatik 14:30era, Israelgo Estatua Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko eta elkartasun mezua zabaltzeko.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Durangoko Azokak geldialdia egin du igande honetan, Palestina jasaten ari den genozidioa salatzeko helburuarekin. Jende askok bat egin du ekintza horrekin, antolatzaileek ohar batean azaldu dutenez: "Elkartasun mezua" zabaltzeko ehunka bisitari eta 136 parte-hartzaile bildu dituen ekitaldi kultural hunkigarria izan da.

Gotzon Gomez Gerediaga Elkarteko presidenteak hartu du hitza protesta honen hasieran. Euskal kultur sortzaileek "gelditzeko beharra" zutela azpimarratu du Gomezek, eta esan du sektorea genozidio horren ondorioak jasaten ari direnen alde dagoela: “Euskal kulturaren erakusleiho honetatik munduari ere begiratzen diogu, eta aurtengo edizio honetan, tarte batez bada ere, gelditzeko beharra sentitzen genuen”.

Horrela, Durangoko Azokak ordu erdiko geldialdia egin du ohiko jardueran, eta bisitariek eta parte hartzaileek bat egin dute ekintzarekin. “Gelditzea, palestinako genozidioari ez esateko. Gelditzea, pentsamenduak mugitzeko. Gelditzea, ekintzak aktibatzeko. Gelditzea, palestinarrei mezu bat bidaltzeko: ez zaituztegu bakarrik utziko. Kulturgintzatik ere, zuekin gaude”, gaineratu du Gomezek.

Jarraian, Asun Elorriaga Gerediaga Elkarteko kideak hartu du hitza, poesia eta musika uztartu dituen elkarretaratzeari jarraipena emateko. Hala, Danele Sarriugartek, Itxaro Bordak, Josu Goikoetxeak, Ainhoa Urienek, Leire Bilbaok eta Erika Lagomak gaurko bereziki idatzitako poemak entzun dira.

Ondoren, Laura Mintegik, Gotzon Barandiaranek, Eider Beobidek eta Maria Osesek honako sortzaile hauen poemak irakurri dituzte: Rikardo Arregi, Nazim Hikmet, Mosab Abu Toha eta Mohammed el-Kurd. Halaber, Hawari ahizpek Mahmud Darwixen "Lur honen gainean” poema irakurri dute. Ekintza hau Esanezin taldearen zuzeneko abesti batekin amaitu da.

Durango Durangoko azoka 2025 Durangaldea Kultura Palestina Gazako Zerrenda Israel Kultura

