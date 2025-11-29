Xabat Illarregi gana la txapela de Navarra y su hermano Joanes queda segundo

Los leitzarras Xabat Illarregi Marzol y Joanes Illarregi Marzol han competido entre ellos en la recta final del Campeonato de Bertsolari de Navarra que se ha disputado este domingo en el Navarra Arena de Pamplona.

Aunque ambos ya habían participado en una final, ha sido la primera vez que dos hermanos se han disputado la victoria final. Al final, el menor de los hermanos ha podido con el mayor.

Estas han sido las puntuaciones de la final:

Xabat Illarregi Marzol: 1205 puntos

Joanes Illarregi Marzol: 1198,5 puntos

Saioa Alkaiza Guallar: 732 puntos

Julio Soto Ezkurdia: 724 puntos

Eneko Lazkoz Martinez: 705 puntos

Sarai Robles Vitas: 695,5 puntos

Ekhiñe Zapiain Arlegi: 666 puntos

Eki Matorena Zozaia: 637

El bertso de despedida de Illarregi ha sido un alegato a favor del euskera.

Biografía

Xabat Illarregi Marzol nació en Leitza en 2001, por lo que tiene 24 años.

Estudió magisterio en EHU y actualmente es profesor de bertsos. Comenzó a los ocho años en la escuela de bertsos de Leitza, de la que sigue siendo miembro en la actualidad.

Ha ganado dos veces el Campeonato Escolar de Navarra y ha participado varias veces en el Campeonato Interescolar de Euskal Herria.

Ha participado en los Campeonatos de Bertsolaris de Navarra 2019, 2021, 2023 y ha sido campeón este 2025.

Una vez terminada la final, ha sido entrevistado en ETB y se ha mostrado feliz y emocionado por haber jugado la última fase, el "buruz burukoa" con su hermano.

Ha explicado por qué ha querido lanzar un alegato a favor del euskera en su bertso de despedida y ha avanzado que iba ha celebrar la victoria con los amigos y la familia. Hoy habrá fiesta en Leitza, ya que tres de los finalistas son del pueblo.