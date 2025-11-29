CAMPEONATO DE BERTSOLARIS DE NAVARRA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Xabat Illarregi gana la txapela de Navarra y su hermano Joanes queda segundo

El menor de los Illarregi ha conseguido 1205 puntos, mientras que el mayor se han hecho con 1198,5 puntos. Los dos hermanos de Leitza han hecho historia, llegando ambos al último tramo de la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra, el "buruz burukoa". 

Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Joanes Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herriak ez du herri izango”
18:00 - 20:00

Xabar Illarregi en el bertso de despedida. Captura de imagen de un vídeo de EITB.

Euskaraz irakurri: Xabat Illarregik jantzi du Nafarroako txapela eta anaia Joanes izan da bigarrena
author image

EITB

Última actualización

Los leitzarras Xabat Illarregi Marzol y Joanes Illarregi Marzol han competido entre ellos en la recta final del Campeonato de Bertsolari de Navarra que se ha disputado este domingo en el Navarra Arena de Pamplona.

Aunque ambos ya habían participado en una final, ha sido la primera vez que dos hermanos se han disputado la victoria final. Al final, el menor de los hermanos ha podido con el mayor. 

Estas han sido las puntuaciones de la final:

Xabat Illarregi Marzol:  1205 puntos

Joanes Illarregi Marzol:  1198,5 puntos

Saioa Alkaiza Guallar: 732 puntos

Julio Soto Ezkurdia: 724 puntos

Eneko Lazkoz Martinez:  705 puntos

Sarai Robles Vitas: 695,5 puntos

Ekhiñe Zapiain Arlegi: 666 puntos

Eki Matorena Zozaia: 637

El bertso de despedida de Illarregi ha sido un alegato a favor del euskera.

Biografía

Xabat Illarregi Marzol nació en Leitza en 2001, por lo que tiene 24 años.

Estudió magisterio en EHU y actualmente es profesor de bertsos. Comenzó a los ocho años en la escuela de bertsos de Leitza, de la que sigue siendo miembro en la actualidad.

Ha ganado dos veces el Campeonato Escolar de Navarra y ha participado varias veces en el Campeonato Interescolar de Euskal Herria.

Ha participado en los Campeonatos de Bertsolaris de Navarra 2019, 2021, 2023 y ha sido campeón este 2025.

Una vez terminada la final, ha sido entrevistado en ETB y se ha mostrado feliz y emocionado por haber jugado la última fase, el "buruz burukoa" con su hermano. 

Ha explicado por qué ha querido lanzar un alegato a favor del euskera en su bertso de despedida y ha avanzado que iba ha celebrar la victoria con los amigos y la familia. Hoy habrá fiesta en Leitza, ya que tres de los finalistas son del pueblo. 

Oda al euskara y a la hermandad en el bertso de despedida del campeón Xabat Illarregi: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
Bertsolaritza Navarra Cultura Campeonato de bertsolaris de Navarra

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X