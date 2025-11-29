NAFARROAKO BERTSOLARI TXAPELKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabat Illarregik jantzi du Nafarroako txapela eta anaia Joanes izan da bigarrena

1.205 puntu eskuratu ditu Illarregitar gazteenak eta 1.198,5 zaharrenak. Bi anaiak buruz burukora iritsita, garbi zegoen leitzar bat izango zela 2025eko irabazlea. Txalo zaparrada jaso dute biek ala biek Iruñeko Nafarroa Arenan.

Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Joanes Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herriak ez du herri izango”
18:00 - 20:00

Xabar Illarregi azken agurrean. EITBren bideo batetik hartutako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Historia egin eta bi anaiak jokatu dute aurten, Nafarroako Bertsolari Txapelketako azken buruz burukoa Iruñeko Nafarroa Arenako oholtzan. Xabat Illarregi Marzol eta Joanes Illarregi Marzol leitzarrak iritsi dira azken buruz burukora, eta lanak amaituta, gutxigatik, anaia gaztea izan da irabazlea.

Hauek izan dira finaleko puntuazioak:

Xabat Illarregi Marzol:  1.205 puntu

Joanes Illarregi Marzol:  1.198,5 puntu

Saioa Alkaiza Guallar: 732 puntu

Julio Soto Ezkurdia: 724 puntu

Eneko Lazkoz Martinez:  705 puntu

Sarai Robles Vitas: 695,5 puntu

Ekhiñe Zapiain Arlegi: 666 puntu

Eki Mateorena Zozaia: 637

Euskarari eta anaitasunari eskaini die Xabat Illarregik azken agurreko bertsoa.

Biografia

Xabat Illarregi Marzol Leitzan jaio zen 2001ean, 24 urte ditu, beraz.

Magisteritza ikasketak egin zituen EHUn eta bertso irakaslea da gaur egun. Zortzi urte zituela hasi zen Leitzako bertso eskolan, eta bertako kide da gaur egun ere. 

Nafarroako Eskolarteko Txapelketa bitan irabazi, eta Euskal Herriko eskolartekoetan hainbat aldiz aritua da. Hainbat gazte sariketetan ere parte hartua da, batzuetan txapeldun izan delarik. 

2019, 2021, 2023 eta 2025eko Nafarroako Bertsolari Txapelketetan parte hartu du eta 2025ean txapeldun izan da.

Finala amaituta, ETBn egin dioten elkarrizketan, pozik agertu da eta zoriontsu anaiarekin jokatu duelako buruz burukoa. Azken agurrean euskararen aldeko mezua zergatik eman nahi izan duen azaldu du, eta orain lagunekin eta familiarekin ospatu behar zuela kontatu du. Hiru Leitzar iritsi dira, izan ere, finalera eta jai handia izango da gaur gauean herrian.

Euskarari eta anaitasunari eskaini dio azken agurra Xabat Illarregi txapeldunak: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
Bertsolaritza Nafarroa Kultura Nafarroako Bertsolari Txapelketa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X