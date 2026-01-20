Final
Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
18:00 - 20:00
El 31 de enero tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe.

Se completa el sexteto que disputará la final del Campeonato de Bertsolaris Xilaba
