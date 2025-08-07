La película Maspalomas ya tiene póster oficial. La película, protagonizada por José Ramón Soroiz, narra la historia de Vicente, un hombre que tras pasar 25 años fuera del armario en la localidad grancanaria de Maspalomas, se ve forzado a regresar simbólicamente al armario al ingresar en una residencia de mayores. La cinta aborda cuestiones como la vejez, la identidad y el rechazo social.

Este último trabajo de los directores Aitor Arregi y Jose María Goenaga se estrenará en euskera en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 2025, donde competirá por la Concha de Oro. La Sección Oficial de esta edición recibirá tres películas en euskera: Zeru Ahoak, de Koldo Almandoz; Karmele, de Asier Altuna; y Maspalomas, de Moriarti.