'Maspalomas' ya tiene cartel oficial

El último trabajo de Aitor Arregi y Jose María Goenaga sobre la vejez y la identidad LGTBI se estrenará en euskera en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 2025, donde competirá por la Concha de Oro.
maspalomas
Euskaraz irakurri: Maspalomas 'filmaren kartel ofiziala
EITB

Última actualización

La película Maspalomas ya tiene póster oficial. La película, protagonizada por José Ramón Soroiz, narra la historia de Vicente, un hombre que tras pasar 25 años fuera del armario en la localidad grancanaria de Maspalomas, se ve forzado a regresar simbólicamente al armario al ingresar en una residencia de mayores. La cinta aborda cuestiones como la vejez, la identidad y el rechazo social.

Este último trabajo de los directores Aitor Arregi y Jose María Goenaga se estrenará en euskera en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 2025, donde competirá por la Concha de Oro.  La Sección Oficial de esta edición recibirá tres películas en euskera: Zeru Ahoak, de Koldo Almandoz; Karmele, de Asier Altuna; y Maspalomas, de Moriarti.

La película, que cuenta con la participación de EITB, llegará a los cines el 26 de septiembre.

Cine Festival de Cine de San Sebastián

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
Hace  min.

El tráiler de ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna, en exclusiva

El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy  protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.

