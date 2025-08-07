ZINEA
'Maspalomas' filmak badu kartel ofiziala

Aitor Arregik eta Jose Maria Goenagak zuzendutako film luzeak zahartzaroari eta homosexualitateari buruzko istorio bat kontatzen du. Donostia Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da irailaren 26an, eta Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko da.

 

maspalomas
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maspalomas Moriarti ekoiztetxearen fikziozko seigarren film luzeak badu poster ofiziala, eta gaur zabaldu dute. Jose Ramon Soroiz protagonista duen lanak Vicenteren istorioa kontatzen du. Kanaria Handiko Maspalomas herrian 25 urte armairutik kanpo igaro ondoren,  Donostiako zahar-etxe batera eramango du haren alabak, eta han, bere sexu identitatea ezkutatuko du. 

Aitor Arregi eta Jose Maria Goenaga zuzendarien azken lana euskaraz estreinatuko da 2025eko Donostia Zinemaldiko Sail Ofizialean, eta Urrezko Maskorra lortzeko lehiatuko da. Euskarazko hiru film jasoko ditu aurtengo edizioaren Sail Ofizialak: Koldo Almandozen Zeru Ahoak, Asier Altunaren Karmele eta Moriartiren Maspalomas

EITBren parte-hartzea du pelikulak. 

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban

Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.

