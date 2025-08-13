FESTIVAL DE CINE
La sección "Made in Spain" presenta 28 títulos en el Zinemaldia

Se podrán ver las películas de los vascos Ana Lambarri y Julio Médem, "Todo lo que no sé" y "8", estrenadas en Málaga Además, se han programado las producciones participadas por EITB, "Nosotros" de Helena Taberna y "La infiltrada" de Arantxa Echevarria.
EITB

La sección made in Spain, dedicada a mostrar lo último de la producción cinematográfica del Estado, traerá a la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián un total de 28 títulos.

La sección incluirá el estreno mundial de cuatro largometrajes y un corto, además de los últimos trabajos de cineastas como Albertina Carri, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Cesc Gay, Oliver Laxe, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino, Carla Simón o Helena Taberna. 

Fernando Colomo y Mabel Lozano inaugurarán el apartado con "Las delicias del jardín" y el corto "Abril, hoy no es invierno" "Respectivamente, mientras Gonzalo Hergueta lo clausurará con" The Designer Is Dead ".

El público también podrá ver "Nosotros", de Helena Taberna, y "La infiltrada", de Arantxa Echeverria, dos producciones respaldadas por EITB.

Completan la programación otros títulos recientes y reconocidos que reflejan la diversidad y vitalidad del cine español actual, en una sección que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del Zinemaldia.

