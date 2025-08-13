"Made in Spain" sailak 28 titulu aurkeztuko ditu Zinemaldian
Ana Lambarri eta Julio Medemen filmak ikusi ahal izango dira, "Todo lo que no sé" eta "8", Malagan estreinatuak. Gainera, EITBren partaidetza duten ekoizpenak programatu dira: Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echevarriaren "La infiltrada".
Estatuko ekoizpen zinematografikoaren lagin bat erakusten du "Made in Spain" sailak eta 28 film ekarriko ditu Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziora.
Sailak mundu mailako lau film luze eta laburmetrai bat estreinatuko ditu, tartean, Albertina Carri, Arantxa Echevarria, Belen Funes, Cesc Gay, Oliver Laxe, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino, Carla Simon eta Helena Taberna zinemagileen azken lanak.
Fernando Colomok eta Mabel Lozanok "Las delicias del jardín" eta "Abril, hoy no es invierno" filmekin inauguratuko dute atala, hurrenez hurren, eta Gonzalo Herguetak "The Designer Is Dead" lanarekin itxiko du.
Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echeverriaren "La infiltrada" ere ikusai izango dira.
Programazioa osatzeko, Espainiako egungo zinemaren aniztasuna eta bizitasuna islatzen duten beste izenburu batzuk daude, Zinemaldiaren erakusleiho nagusietako bat bihurtu den sailean.
'Maspalomas' filmak badu kartel ofiziala
Aitor Arregik eta Jose Maria Goenagak zuzendutako film luzeak zahartzaroari eta homosexualitateari buruzko istorio bat kontatzen du. Donostia Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da irailaren 26an, eta Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko da.
'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban
Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.
Europa, Asia eta Costa Ricako zinemagile hasiberriek osatzen dute New Directors saila
Jonatan Etzler suediarrak, Yukari Sakamoto japoniarrak eta Seyhmus Altun kurduak, besteak beste, bat egingo dute Irati Gorostidi Agirretxe nafarraren eta Jose Alayon kanariarraren proposamenekin.
Biba Zinema eta Lege Berriak!
Begoña del Tesok gaur egun zinema kontsumitzeko moduaren analisia egin du.
Marisa Paredes omenduko du Zinemaldiak 73. edizioko kartel ofizialean
Bestalde, gaur jakitera eman da Esther Garcia ekoizleak jasoko duela aurtengo Donostia sarietako bat, "Espainiako eta Latinoamerikako zinemagintza nazioartekotzeko egin duen lanagatik".
‘Zeru Ahoak’, Almandozen azken lanaren lehen irudiak aurkeztu dituzte
Lau ataleko serie noir laburra da eta Nagore Aranburu aktore azpeitiarra da protagonista. Orain ikusi ez den Bilbo erakustea da asmoa. Donostia Zinemaldiaren 73. Edizioko Sail Ofizialeko Emanaldi Berezietan hartuko du parte.
Alauda Ruiz de Azua zuzendari bizkaitarra lehen aldiz lehiatuko da Donostiako Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko, ‘Los Domingos’ filmarekin
Film honek klausura-komentuko kontenplazio-bizitzak erakarri egingo duen gazte aparteko eta idealista baten istorioa jorratzen du. Ruiz de Azuaren lehen film luzea 'Cinco lobitos' izan zen.
"Gaua" eta "Decorado" euskal ekoizpenak Sitgeseko zinema jaialdian lehiatuko dira
Paul Urkijoren film berria eta Alberto Vázquez galiziarraren animaziozko lana urriaren 9tik 19ra Kataluniako kostaldeko herrian egiten den zinemaldiko Sail Ofizialean izango dira.
Urriaren 10ean estreinatuko dute “Karmele” filma
Lehenago, Asier Altunaren filma Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean proiektatuko dute. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy dira protagonistak, eta “Elkarrekin esnatzeko ordua” Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago.