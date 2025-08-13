DONOSTIAKO ZINEMALDIA

"Made in Spain" sailak 28 titulu aurkeztuko ditu Zinemaldian

Ana Lambarri eta Julio Medemen filmak ikusi ahal izango dira, "Todo lo que no sé" eta "8", Malagan estreinatuak. Gainera, EITBren partaidetza duten ekoizpenak programatu dira: Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echevarriaren "La infiltrada".

Estatuko ekoizpen zinematografikoaren lagin bat erakusten du "Made in Spain" sailak eta 28 film ekarriko ditu Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziora.

Sailak mundu mailako lau film luze eta laburmetrai bat estreinatuko ditu, tartean, Albertina Carri, Arantxa Echevarria, Belen Funes, Cesc Gay, Oliver Laxe, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino, Carla Simon eta Helena Taberna zinemagileen azken lanak.

Fernando Colomok eta Mabel Lozanok "Las delicias del jardín" eta "Abril, hoy no es invierno" filmekin inauguratuko dute atala, hurrenez hurren, eta Gonzalo Herguetak "The Designer Is Dead" lanarekin itxiko du.

Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echeverriaren "La infiltrada" ere ikusai izango dira.

Programazioa osatzeko, Espainiako egungo zinemaren aniztasuna eta bizitasuna islatzen duten beste izenburu batzuk daude, Zinemaldiaren erakusleiho nagusietako bat bihurtu den sailean.

Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.

