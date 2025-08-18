El Velódromo acoge el estreno de "Rondallas" y "Hasta que me quede sin voz"

A poco más de un mes para que San Sebastián se llene de grande estrellas del mundo del cine, este martes, 19 de agosto, a las 10:00 horas, se pondrán a la venta las entradas para las sesiones del Velódromo de la 73ª edición del Festival de San Sebastián. La programación incluye un doble pase del primer capítulo de la decimosegunda temporada de Go!azen, además del estreno de Rondallas, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, y Hasta que me quede sin voz, la no ficción en torno al músico Leiva.

Asimismo, el auditorio con capacidad para más de 2000 personas acogerá la Gala EITB, el tradicional Concierto & Proyección organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, la retransmisión de la gala de clausura y las sesiones matinales de Ikastetxeak Belodromoan.

El Zinemaldia ha adelantado este lunes los títulos que podrán verse en esta pantalla gigante. La primera cita en esta gran sala será el 23 de septiembre, cuando tendrá lugar el estreno de la comedia romántica Rondallas, que supone el regreso al cine de Daniel Sánchez Arévalo.



Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas y Fer Fraga protagonizan esta comedia dramática sobre un municipio gallego que decide recuperar la rondalla (agrupación musical tradicional) del pueblo en una oda a la resiliencia y a la importancia de la comunidad en tiempos difíciles, ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

El jueves 25, también a las 19:00 horas, se proyectará en la pantalla gigante la no ficción Hasta que me quede sin voz / Until My Voice Breaks, una película que retrata en primera persona el momento vital del músico Leiva, su vorágine y la delicada situación que atraviesa debido a una lesión irreversible en una de sus cuerdas vocales.

Además, por primera vez, habrá una doble sesión de Go!azen, el miércoles 24 y el viernes 26, las dos a las 18:30 horas. Se presentará el primer capítulo de la decimosegunda temporada de la exitosa serie juvenil, y al igual que el año pasado, la proyección irá precedida de una actuación en vivo de sus protagonistas.



Por primera vez, el Velódromo acogerá la Gala EITB, donde se estrenará el primer capítulo del programa Euskal Herria Hegan que se estrena este otoño en ETB1. Esta sesión comenzará el domingo 21 a las 18:00 horas.

Asimismo, el Velódromo acogerá una vez más el Concierto & Proyección organizado junto a Euskadiko Orkestra y la Fundación SGAE, que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 18:00 horas. El espectáculo aúna la interpretación sinfónica de bandas sonoras y un montaje de escenas de las películas que las inspiraron.

Tanto la entrada para la Gala EITB como para el Concierto & Proyección es gratuita, pero será preciso recoger la invitación correspondiente,