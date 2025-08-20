Dominga Sotomayor abrirá Horizontes Latinos con el estreno mundial de "Limpia"

El estreno mundial de "Limpia", de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, inaugurará la sección Horizontes Latinos en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película, basada en la novela de Alia Trabucco, narra la compleja relación entre una trabajadora doméstica y la niña a la que cuida.

La clausura correrá a cargo de "La misteriosa mirada del flamenco", ópera prima del también chileno Diego Céspedes, que llega avalada por su premio en Cannes. En total, la sección reunirá doce largometrajes inéditos en España, con estrenos mundiales como "Dolores", de Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes, y títulos premiados en festivales como Berlín, Venecia, Toronto o Locarno.

Entre los cineastas presentes figuran Lucrecia Martel (Nuestra tierra), Fernando Eimbcke (Olmo), Iván Fund (El mensaje), Ana Cristina Barragán (Hiedra), Nicolás Pereda (Cobre), Dominga Sotomayor (Limpia), Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco), Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes (Dolores), Daniel Hendler (Un cabo suelto), Nayra Ilic García (Cuerpo celeste), Cecilia Kang (Hijo mayor) y Simón Mesa Soto (Un poeta). Todas las películas competirán por el Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros, y las óperas primas o segundas obras también optarán al Premio DAMA de la Juventud, otorgado por un jurado de estudiantes.