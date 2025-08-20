Dominga Sotomayor abrirá Horizontes Latinos con el estreno mundial de "Limpia"
La sección "Horizontes Latinos" del Festival de San Sebastián arrancará con el estreno mundial de Limpia, de Dominga Sotomayor, y se clausurará con La misteriosa mirada del flamenco, debut de Diego Céspedes.
El estreno mundial de "Limpia", de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, inaugurará la sección Horizontes Latinos en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película, basada en la novela de Alia Trabucco, narra la compleja relación entre una trabajadora doméstica y la niña a la que cuida.
La clausura correrá a cargo de "La misteriosa mirada del flamenco", ópera prima del también chileno Diego Céspedes, que llega avalada por su premio en Cannes. En total, la sección reunirá doce largometrajes inéditos en España, con estrenos mundiales como "Dolores", de Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes, y títulos premiados en festivales como Berlín, Venecia, Toronto o Locarno.
Entre los cineastas presentes figuran Lucrecia Martel (Nuestra tierra), Fernando Eimbcke (Olmo), Iván Fund (El mensaje), Ana Cristina Barragán (Hiedra), Nicolás Pereda (Cobre), Dominga Sotomayor (Limpia), Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco), Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes (Dolores), Daniel Hendler (Un cabo suelto), Nayra Ilic García (Cuerpo celeste), Cecilia Kang (Hijo mayor) y Simón Mesa Soto (Un poeta). Todas las películas competirán por el Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros, y las óperas primas o segundas obras también optarán al Premio DAMA de la Juventud, otorgado por un jurado de estudiantes.
El Velódromo acogerá el estreno de "Rondallas" y "Hasta que me quede sin voz"
Las entradas se pondrán a la venta este martes, a partir de las 10:00 horas. La sala más grande del Festival acogerá por primera vez la Gala EITB, y ofrecerá dos pases de la exitosa serie "Go!azen".
La sección "Made in Spain" presenta 28 títulos en el Zinemaldia
Se podrán ver las películas de los vascos Ana Lambarri y Julio Médem, "Todo lo que no sé" y "8", estrenadas en Málaga Además, se han programado las producciones participadas por EITB, "Nosotros" de Helena Taberna y "La infiltrada" de Arantxa Echevarria.
'Maspalomas' ya tiene cartel oficial
El último trabajo de Aitor Arregi y Jose María Goenaga sobre la vejez y la identidad LGTBI se estrenará en euskera en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 2025, donde competirá por la Concha de Oro.
El tráiler de ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna, en exclusiva
El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.
Cineastas noveles de Europa, Asia y Costa Rica completan la sección New Directors
El sueco Jonatan Etzler, la japonesa Yukari Sakamoto y el kurdo Seyhmus Altun, entre otros, se suman a la navarra Irati Gorostidi Agirretxe y el canario José Alayón.
El Zinemaldia homenajea a Marisa Paredes en su cartel oficial de la 73 edición
Asimimo, hoy se ha dado a conocer que el Festival de San Sebastián reconocerá con un Premio Donostia la trayectoria de la productora Esther García, "figura clave en la internacionalización del cine español y latinoamericano".
Presentan el cartel oficial de 'Zeru Ahoak', el último trabajo de Almandoz
Nagore Aranburu es la protagonista de este inédito y oscuro thriller, que participará en la Sección Oficial Proyecciones Especiales de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.
La directora vizcaína Alauda Ruiz de Azúa competirá por primera vez por la Concha de Oro de San Sebastián con 'Los domingos'
La película cuenta la historia de una joven brillante e idealista que siente una inesperada atracción por la vida contemplativa del convento de clausura. Ruiz de Azúa debutó con 'Cinco lobitos'.
Las producciones vascas “Gaua” y “Decorado” participarán en el festival de Stiges
La nueva película de Paul Urkijo y el largometraje de animación del director gallego Alberto Vázquez estarán en la Sección Oficial del festival catalán, que se celebra entre los días 9 y 19 de octubre.