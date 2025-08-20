Donostia Zinemaldia
Dominga Sotomayorrek Horizontes Latinos irekiko du, "Limpia" filmaren mundu mailako estreinaldiarekin

Donostia Zinemaldiko Horizontes Latinos saila Dominga Sotomayorren "Limpia" lanaren mundu mailako estreinaldiarekin hasiko da, eta Diego Cespedesen "La misteriosa mirada del flamenco" lanarekin emango zaio amaiera.

Dominga Sotomayorren "Limpia" filma

Agentziak | EITB

Dominga Sotomayor zinemagile txiletarraren Limpia filmaren mundu mailako estreinaldiak Horizontes Latinos saila inauguratuko du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan. Alia Trabuccoren eleberrian oinarritutako filmak etxeko langile baten eta zaintzen duen neskaren arteko harreman konplexua kontatzen du.

Itxiera ekitaldia La misteriosa mirada del flamenco Diego Cespedes txiletarraren opera prima izango da, Cannesko Un Certain Regard sailean lortutako saria berme duela. Guztira, sailak Espainian argitaratu gabeko hamabi film luze bilduko ditu, Maria Clara Escobar eta Marcelo Gomesen "Dolores" munduko estreinaldiekin eta Berlin, Venezia, Toronto eta Locarnoko jaialdietan saritutako lanekin.

Lucrecia Martel (Nuestra tierra), Fernando Eimbcke (Olmo), Iván Fund (El mensaje), Ana Cristina Barragán (Hiedra), Nicolás Pereda (Cobre), Dominga Sotomayor (Limpia), Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco), Maria Clara Escobar eta Marcelo Gomes (Dolores), Daniel Hendler (Un cabo suelto), Nayra Ilic García (Cuerpo celeste), Cecilia Kang (Hijo mayor) eta Simón Mesa Soto (Un poeta) zinemagileek parte hartuko dute. Film guztiak Horizontes saria lortzeko lehiatuko dira, 35.000 eurokoa, eta opera primak eta bigarren lanak ere Gazteriaren DAMA saria irabazteko hautagaiak izango dira.

Donostia Zinemaldia Zinema

