Dominga Sotomayorrek Horizontes Latinos irekiko du, "Limpia" filmaren mundu mailako estreinaldiarekin
Donostia Zinemaldiko Horizontes Latinos saila Dominga Sotomayorren "Limpia" lanaren mundu mailako estreinaldiarekin hasiko da, eta Diego Cespedesen "La misteriosa mirada del flamenco" lanarekin emango zaio amaiera.
Dominga Sotomayor zinemagile txiletarraren Limpia filmaren mundu mailako estreinaldiak Horizontes Latinos saila inauguratuko du Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan. Alia Trabuccoren eleberrian oinarritutako filmak etxeko langile baten eta zaintzen duen neskaren arteko harreman konplexua kontatzen du.
Itxiera ekitaldia La misteriosa mirada del flamenco Diego Cespedes txiletarraren opera prima izango da, Cannesko Un Certain Regard sailean lortutako saria berme duela. Guztira, sailak Espainian argitaratu gabeko hamabi film luze bilduko ditu, Maria Clara Escobar eta Marcelo Gomesen "Dolores" munduko estreinaldiekin eta Berlin, Venezia, Toronto eta Locarnoko jaialdietan saritutako lanekin.
Lucrecia Martel (Nuestra tierra), Fernando Eimbcke (Olmo), Iván Fund (El mensaje), Ana Cristina Barragán (Hiedra), Nicolás Pereda (Cobre), Dominga Sotomayor (Limpia), Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco), Maria Clara Escobar eta Marcelo Gomes (Dolores), Daniel Hendler (Un cabo suelto), Nayra Ilic García (Cuerpo celeste), Cecilia Kang (Hijo mayor) eta Simón Mesa Soto (Un poeta) zinemagileek parte hartuko dute. Film guztiak Horizontes saria lortzeko lehiatuko dira, 35.000 eurokoa, eta opera primak eta bigarren lanak ere Gazteriaren DAMA saria irabazteko hautagaiak izango dira.
Zinemari buruzko albiste gehiago
"Rondallas" eta "Hasta que me quede sin voz" filmak estreinatuko dira Belodromoan
Gainera, Go!azen telesailaren 12. denboraldiko lehen atalaren bi emanaldi eskainiko dira, lehenengoz. Sarrerak astearte honetan jarriko dira salgai, 10:00etatik aurrera, Zinemaldiaren eta Kutxabanken webguneetan.
"Made in Spain" sailak 28 titulu aurkeztuko ditu Zinemaldian
Ana Lambarri eta Julio Medemen filmak ikusi ahal izango dira, "Todo lo que no sé" eta "8", Malagan estreinatuak. Gainera, EITBren partaidetza duten ekoizpenak programatu dira: Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echevarriaren "La infiltrada".
'Maspalomas' filmak badu kartel ofiziala
Aitor Arregik eta Jose Maria Goenagak zuzendutako film luzeak zahartzaroari eta homosexualitateari buruzko istorio bat kontatzen du. Donostia Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da irailaren 26an, eta Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko da.
'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban
Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.
Europa, Asia eta Costa Ricako zinemagile hasiberriek osatzen dute New Directors saila
Jonatan Etzler suediarrak, Yukari Sakamoto japoniarrak eta Seyhmus Altun kurduak, besteak beste, bat egingo dute Irati Gorostidi Agirretxe nafarraren eta Jose Alayon kanariarraren proposamenekin.
Biba Zinema eta Lege Berriak!
Begoña del Tesok gaur egun zinema kontsumitzeko moduaren analisia egin du.
Marisa Paredes omenduko du Zinemaldiak 73. edizioko kartel ofizialean
Bestalde, gaur jakitera eman da Esther Garcia ekoizleak jasoko duela aurtengo Donostia sarietako bat, "Espainiako eta Latinoamerikako zinemagintza nazioartekotzeko egin duen lanagatik".
‘Zeru Ahoak’, Almandozen azken lanaren lehen irudiak aurkeztu dituzte
Lau ataleko serie noir laburra da eta Nagore Aranburu aktore azpeitiarra da protagonista. Orain ikusi ez den Bilbo erakustea da asmoa. Donostia Zinemaldiaren 73. Edizioko Sail Ofizialeko Emanaldi Berezietan hartuko du parte.
Alauda Ruiz de Azua zuzendari bizkaitarra lehen aldiz lehiatuko da Donostiako Zinemaldiko Urrezko Maskorra lortzeko, ‘Los Domingos’ filmarekin
Film honek klausura-komentuko kontenplazio-bizitzak erakarri egingo duen gazte aparteko eta idealista baten istorioa jorratzen du. Ruiz de Azuaren lehen film luzea 'Cinco lobitos' izan zen.