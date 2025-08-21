73º Zinemaldia

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Siete estrenos mundiales entre las 23 películas de la sección Zabaltegi del Zinemaldia

El Zinemaldia ha informado este jueves, en un comunicado, del programa completo de la sección Zabaltegi-Tabakalera, que reúne 15 largometrajes, 6 cortos y 2 mediometrajes firmados por directores como Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega y Harris Dickinson, entre otros.

'Una película de miedo', de Sergio Oksman
Euskaraz irakurri: Siete estrenos mundiales entre las 23 películas de la sección Zabaltegi del Zinemaldia
author image

EITB

Última actualización

Un total de 23 películas competirán en la sección abierta Zabaltegi-Tabakalera del Festival de Cine de San Sebastián, de las que siete serán estrenos mundiales.

El Zinemaldia ha informado este jueves, en un comunicado, del programa completo de la sección Zabaltegi-Tabakalera, que reúne 15 largometrajes, 6 cortos y 2 mediometrajes firmados por directores como Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega y Harris Dickinson, entre otros.

La inauguración corresponderá al brasileño Sergio Oksman, con el estreno de Una película de miedo, mientras que cerrará la sección Fiume o morte!, el tercer largometraje del croata Igor Bezinovic.

Los cineastas que expondrán sus obras en la sección serán Lucile Hadzihalilovi (La tour de glace), Harris Dickinson (Urchin), Luis Ortega (Siempre es de noche, mediometraje), Gyógy Pálfi (Kota), Hlynur Pálmason (Jóhanna af örk). Además presentarán películas Juanjo Pereira (Bajo las banderas, el sol), Sophy Romvari (Blue Heron), Sho Miyake (Tabi to Hibi), Paula Tomás Marques (Duas vezes Joao Liberada). Integran asimismo la programación, Lurker, de Alex Russell; La Grève, mediometraje de Gabrielle Stemmer, y Miharahasi Sedai, de Yuiga DanzukaSarah Miro Fisher presentará SchesterherzMarta Medina Enrique López Lavinge acudirán con El último arrebato, Jaume Claret Muxarte lo hará con Estrany Riu. 

En lo que respecta a cortometrajes, competirán en Zabaltegi Dieu est Timide, de Jocelyn CharlesLa felicidad, de Paz EncinasNo One Kows I Disappeared, de Bo HanxiongThe Spectacle, de Bálint Kenyéres; y Sol menor, de André Silva Santos. Además se proyectará (fuera de concurso) Variaciones, el último cortometraje de la donostiarra Lur Olaizola

 

 

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

Más noticias cine

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El tráiler de ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna, en exclusiva

El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy  protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.

Cargar más