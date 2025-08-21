Siete estrenos mundiales entre las 23 películas de la sección Zabaltegi del Zinemaldia

Un total de 23 películas competirán en la sección abierta Zabaltegi-Tabakalera del Festival de Cine de San Sebastián, de las que siete serán estrenos mundiales.



El Zinemaldia ha informado este jueves, en un comunicado, del programa completo de la sección Zabaltegi-Tabakalera, que reúne 15 largometrajes, 6 cortos y 2 mediometrajes firmados por directores como Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega y Harris Dickinson, entre otros.



La inauguración corresponderá al brasileño Sergio Oksman, con el estreno de Una película de miedo, mientras que cerrará la sección Fiume o morte!, el tercer largometraje del croata Igor Bezinovic.



Los cineastas que expondrán sus obras en la sección serán Lucile Hadzihalilovi (La tour de glace), Harris Dickinson (Urchin), Luis Ortega (Siempre es de noche, mediometraje), Gyógy Pálfi (Kota), Hlynur Pálmason (Jóhanna af örk). Además presentarán películas Juanjo Pereira (Bajo las banderas, el sol), Sophy Romvari (Blue Heron), Sho Miyake (Tabi to Hibi), Paula Tomás Marques (Duas vezes Joao Liberada). Integran asimismo la programación, Lurker, de Alex Russell; La Grève, mediometraje de Gabrielle Stemmer, y Miharahasi Sedai, de Yuiga Danzuka. Sarah Miro Fisher presentará Schesterherz; Marta Medina y Enrique López Lavinge acudirán con El último arrebato, y Jaume Claret Muxarte lo hará con Estrany Riu.

En lo que respecta a cortometrajes, competirán en Zabaltegi Dieu est Timide, de Jocelyn Charles; La felicidad, de Paz Encinas; No One Kows I Disappeared, de Bo Hanxiong; The Spectacle, de Bálint Kenyéres; y Sol menor, de André Silva Santos. Además se proyectará (fuera de concurso) Variaciones, el último cortometraje de la donostiarra Lur Olaizola.