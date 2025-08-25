"La misteriosa mirada del flamenco", premio Sebastiane Latino

El Premio Sebastiane Latino se concede al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores de la comunidad LGBTIQA+.



El filme de Céspedes se ha impuesto a los finalistas 'Ato noturno', de Marcio Reolón y Filipe Matzembacher; 'Los inocentes', de Germán Tejada; 'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol; y 'Un mundo para mí', de Alejandro Zuno.



En su fase de proyecto, 'La misteriosa mirada del flamenco' participó en 2020 en las residencias de Ikusmira Berriak, donde obtuvo el premio a la postproducción.



Este año clausurará la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián tras haber conquistado el Premio Un Certain Regard de Cannes.



Diego Céspedes ganó el Premio Nest con su primer cortometraje, El verano del león eléctrico (2018), y con el segundo, Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022), participó en la Semana de la Crítica de Cannes e inauguró Zabaltegi-Tabakalera.