"La misteriosa mirada del flamenco", premio Sebastiane Latino

El primer largometraje del chileno Diego Céspedes se ha alzado con el premio que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e Intersexuales del País Vasco.

"La misteriosa mirada del flamenco" pelikula Zinemaldian ikusi ahalko da, Horizontes Latinos sailean.
Euskaraz irakurri: "Flamenkoaren begirada misteriotsua" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
Natxo Vélez | EITB

Última actualización

La misteriosa mirada del flamenco, el primer largometraje del chileno Diego Céspedes que clausurará la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián, se ha alzado con el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales del País Vasco.

El jurado ha otorgado el galardón a "un 'road-trip' de venganza y fantasía chilena que recuerda que amar nunca debería de ser motivo de castigo ni social, ni divino", ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

"Entregamos el galardón a esta película por hacernos de espejo de la incredulidad y el odio provocados por el miedo a lo desconocido que dejamos se anteponga a la empatía y al amor", señala el acta del jurado.

El Premio Sebastiane Latino se concede al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores de la comunidad LGBTIQA+.

El filme de Céspedes se ha impuesto a los finalistas 'Ato noturno', de Marcio Reolón y Filipe Matzembacher; 'Los inocentes', de Germán Tejada; 'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol; y 'Un mundo para mí', de Alejandro Zuno.

En su fase de proyecto, 'La misteriosa mirada del flamenco' participó en 2020 en las residencias de Ikusmira Berriak, donde obtuvo el premio a la postproducción.

Este año clausurará la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián tras haber conquistado el Premio Un Certain Regard de Cannes.

Diego Céspedes ganó el Premio Nest con su primer cortometraje, El verano del león eléctrico (2018), y con el segundo, Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022), participó en la Semana de la Crítica de Cannes e inauguró Zabaltegi-Tabakalera.

Cine Festival de Cine de San Sebastián LGTBI

