"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria

Diego Céspedes txiletar zinemagilearen pelikulak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa hobekien irudikatzen duen film luze latinoamerikarrari ematen dion saria.
"La misteriosa mirada del flamenco" pelikula Zinemaldian ikusi ahalko da, Horizontes Latinos sailean.
Natxo Vélez | EITB

Azken eguneratzea

La mirada del flamenco Diego Céspedes zinemagile txiletarraren lehen film luzeak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak ematen dituen Sebastiane Latino saria.

Epaimahaiak "Txileko mendeku eta fantasiazko road trip bati "eman dio saria," maitatzeak ez lukeela inoiz zigorrik ekarri beharko gogorarazten diguna: ez zigor sozialik, ez Jainkoaren zigorrik ". 

LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen film luze latinoamerikarrari ematen dio saria Gehituk, eta Cespedesen filma, Donostiako Zinemaldiko Horizontes Latinos saila itxiko duen pelikula, beste lau finalistei gailendu zaie: Ato noturno  (Marcio Reolón eta Filipe Matzembacher), Los incocentes (Germán Tejada), Llueve sobre Babel  (Gala del Sol) eta Un mundo para mí (Alejandro Zuno).

Irusoin euskal ekoiztetxeak hartu du parte La misteriosa mirada del flamenco filmean.

Sebastiane saria

Ohi bezala, Donostia Zinemaldiak Sebastiane saria eman dio jaialdiaren edozein sailetan LGBTIQA+ pertsonen balioak edo errealitateak hobekien islatzen dituen filmari.

Aurten, sariaren hogeita seigarren edizioan, hamahiru film hautagai daude, tartean Maspalomas Aitor Arregik eta Jose Mari Goenagak zuzendutako filma, La misteriosa mirada del flamenco bera eta El último arrebato dokumentala.

Bestalde, Gehituk eta Zinemaldiak LGBTIQA+ Zinema Jaialdi Iberoamerikarren Topaketa antolatu dute, hamaikagarrenez, eta Argentina, Brasil, Txile, Espainia, Mexiko eta Uruguaiko 20 jaialdi batuko dituzte.

Zinema Zinemaldia LGTBI

