"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
La mirada del flamenco Diego Céspedes zinemagile txiletarraren lehen film luzeak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak ematen dituen Sebastiane Latino saria.
Epaimahaiak "Txileko mendeku eta fantasiazko road trip bati "eman dio saria," maitatzeak ez lukeela inoiz zigorrik ekarri beharko gogorarazten diguna: ez zigor sozialik, ez Jainkoaren zigorrik ".
LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen film luze latinoamerikarrari ematen dio saria Gehituk, eta Cespedesen filma, Donostiako Zinemaldiko Horizontes Latinos saila itxiko duen pelikula, beste lau finalistei gailendu zaie: Ato noturno (Marcio Reolón eta Filipe Matzembacher), Los incocentes (Germán Tejada), Llueve sobre Babel (Gala del Sol) eta Un mundo para mí (Alejandro Zuno).
Irusoin euskal ekoiztetxeak hartu du parte La misteriosa mirada del flamenco filmean.
Sebastiane saria
Ohi bezala, Donostia Zinemaldiak Sebastiane saria eman dio jaialdiaren edozein sailetan LGBTIQA+ pertsonen balioak edo errealitateak hobekien islatzen dituen filmari.
Aurten, sariaren hogeita seigarren edizioan, hamahiru film hautagai daude, tartean Maspalomas Aitor Arregik eta Jose Mari Goenagak zuzendutako filma, La misteriosa mirada del flamenco bera eta El último arrebato dokumentala.
Bestalde, Gehituk eta Zinemaldiak LGBTIQA+ Zinema Jaialdi Iberoamerikarren Topaketa antolatu dute, hamaikagarrenez, eta Argentina, Brasil, Txile, Espainia, Mexiko eta Uruguaiko 20 jaialdi batuko dituzte.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Veronica Echegui espainiar aktorea hil da
Gaixotasun batek jota hil da Yo soy la Juani filmeko protagonista, 42 urte zituela, haren ingurukoek adierazi dutenez.
16 "perla" Donostiako Zinemaldian, aurrez ikusi gabeko ekoizpenez gozatzeko
Nazioarteko zinema-jaialdietan txalo-zaparradak jaso ondoren, 73. Zinemaldian ere egongo dira ikusgai "Perlak" saileko tituluak.
Mundu mailako zazpi estreinaldi izango dira Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera saileko 23 filmen artean
Zinemaldiak Zabaltegi-Tabakalera sailaren programa osoaren berri eman du ostegun honetan, ohar baten bidez. 15 film luze, 6 film labur eta iraupen ertaineko 2 film eskainiko dituzte sail horretan, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega eta Harris Dickinson zuzendariek sinatutakoak, besteak beste.
Dominga Sotomayorrek Horizontes Latinos irekiko du, "Limpia" filmaren mundu mailako estreinaldiarekin
Donostia Zinemaldiko Horizontes Latinos saila Dominga Sotomayorren "Limpia" lanaren mundu mailako estreinaldiarekin hasiko da, eta Diego Cespedesen "La misteriosa mirada del flamenco" lanarekin emango zaio amaiera.
"Rondallas" eta "Hasta que me quede sin voz" filmak estreinatuko dira Belodromoan
Gainera, Go!azen telesailaren 12. denboraldiko lehen atalaren bi emanaldi eskainiko dira, lehenengoz. Sarrerak astearte honetan jarriko dira salgai, 10:00etatik aurrera, Zinemaldiaren eta Kutxabanken webguneetan.
"Made in Spain" sailak 28 titulu aurkeztuko ditu Zinemaldian
Ana Lambarri eta Julio Medemen filmak ikusi ahal izango dira, "Todo lo que no sé" eta "8", Malagan estreinatuak. Gainera, EITBren partaidetza duten ekoizpenak programatu dira: Helena Tabernaren "Nosotros" eta Arantxa Echevarriaren "La infiltrada".
'Maspalomas' filmak badu kartel ofiziala
Aitor Arregik eta Jose Maria Goenagak zuzendutako film luzeak zahartzaroari eta homosexualitateari buruzko istorio bat kontatzen du. Donostia Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da irailaren 26an, eta Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko da.
'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban
Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.
Europa, Asia eta Costa Ricako zinemagile hasiberriek osatzen dute New Directors saila
Jonatan Etzler suediarrak, Yukari Sakamoto japoniarrak eta Seyhmus Altun kurduak, besteak beste, bat egingo dute Irati Gorostidi Agirretxe nafarraren eta Jose Alayon kanariarraren proposamenekin.