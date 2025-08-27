Mostra de Venecia
Arranca el festival de cine más antiguo del mundo: la Mostra de Venecia

VENICE (Italy), 27/08/2025.- The cast of ‘La Grazia’ arrive for the opening ceremony and screening of 'La Grazia' of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 27 August 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
18:00 - 20:00
Foto: EFE.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

George Clooney, Adam Sandler o Laura Dern ya están en la ciudad de los canales, pero esta 82ª edición del festival espera un aluvión de estrellas. Hoy ha sido el director Paolo Sorrentino el encargado de inaugurar el festival.

