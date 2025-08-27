Veneziako mostra
Abian da munduko zinemaldirik zaharrena, Veneziako Mostra

18:00 - 20:00
Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern kanalen hirian daude dagoeneko, baina festibalaren 82. edizio honek izar zerrenda luzea izango du. Gaur Paolo Sorrentino zuzendariari egokitu zaio Veneziako zinemaldiari hasiera ematea.

