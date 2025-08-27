Zinemaldia
Dos ficciones y sendos retratos de los cocineros Tetsuro Maeda, Jota Urondo y Joan Roca, platos principales de Culinary Zinema

La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 73ª edición del festival. El documental de Jon Arregui sobre Testuro Maeda, chef del restaurante Txispa de Atxondo, cuenta con la participación de EITB, mientras que la bilbaína Virginia Jönas Urigüen es una de las codirectoras de “El legado de Can Roca”. 

"Tetsu, Txispa, Hoshi" es una película sobre el cocinero japonés Tetsuro Maeda
Euskaraz irakurri: Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien lana, Culinary Zinemaren plater nagusiak

Morte cucina, thriller culinario del galardonado director tailandés Pen-Ek Ratanaruang; Mam, producción francesa sobre un cocinero de Texas que sueña con abrir un restaurante vietnamita en Nueva York; y tres no ficciones en torno a los chefs Joan Roca, Javier Urondo y Tetsuro Maeda competirán por el prestigio y los 10 000 euros que ofrece la sección Culinary Zinema de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Tetsu, Txispa, Hoshi es un documental sobre el cocinero japonés Tetsuro Maeda y su restaurante Txispa, ubicado en el valle de Atxondo. Jon Arregui Larrazabal (Portugalete, 1970) ha dirigido la película, en la que participa EITB. 

Veinte cocineros que suman 70 estrellas Michelin en sus restaurantes se reúnen en Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin, que rinde homenaje al chef de El Celler de Can Roca. Jorge Fernández Mayoral (Logroño, 1982) y Virginia Jönas Urigüen (Bilbao, 1975) dirigen esta película que clausurará Culinary Zinema.

Cuatro de las cinco películas de la sección estarán acompañadas de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 23 y 26 de septiembre en el Basque Culinary Center. El precio de las entradas para cada proyección y cena temática es de 85 euros.

