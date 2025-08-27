Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien erretratuak, Culinary Zinemaren plater nagusiak
Morte cucina Pen-Ek Ratanaruang zuzendari thailandiar sarituaren thrillerrak, Mam New Yorken jatetxe vietnamdar bat irekitzeko ametsa duen Texasko sukaldari bati buruzko ekoizpen frantziarrak, eta Joan Roca, Javier Urondo eta Tetsuro Maeda chefen inguruko ez-fikziozko pelikula banak osatzen dute Donostia Zinemaldiaren 73. edizioko Culinary Zinema saileko menua. Bost filmak Culinary Zinema saria eta horrek dakartzan 10.000 euroak eskuratzeko lehiatuko dira Donostiako Zinemaldian, irailaren 19tik 27ra.
Tetsu, Txispa, Hoshi Tetsuro Maeda sukaldari japoniarrari eta haren jatetxeari, Txispa Atxondoko ibarrean kokatutako espazioari, buruzko dokumentala da. Jon Arregui Larrazabalek (Portugalete, 1970) zuzendu du EITBren parte-hartzea duen lana.
Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin lanean, 20 sukaldarik El Celler de Can Roca jatetxeko sukaldaria omentzen dute. Jorge Fernández Mayoralek (Logroño, 1982) eta Virginia Jönas Urigüenek (Bilbo, 1975) zuzendu dute Culinary Zinemari amaiera emango dion filma.
Saileko bost filmetako laurekin batera, afari tematikoak () egingo dira irailaren 23tik 26ra Basque Culinary Centerren. 85 euro balioko dute emanaldi eta afari tematikorako sarrerek.
Albiste gehiago zinema
“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia
Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello…
Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra
Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak” telesailaren jarraipenaren, protagonista.
"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
Diego Céspedes txiletar zinemagilearen pelikulak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen Latinoamerikako film luzeari ematen dion saria.
Veronica Echegui espainiar aktorea hil da
Gaixotasun batek jota hil da Yo soy la Juani filmeko protagonista, 42 urte zituela, haren ingurukoek iragarri dutenez.
16 "perla" Donostiako Zinemaldian, aurrez ikusi gabeko ekoizpenez gozatzeko
Nazioarteko zinema-jaialdietan txalo-zaparradak jaso ondoren, 73. Zinemaldian ere egongo dira ikusgai "Perlak" saileko tituluak.
Mundu mailako zazpi estreinaldi izango dira Zinemaldiko Zabaltegi-Tabakalera saileko 23 filmen artean
Zinemaldiak Zabaltegi-Tabakalera sailaren programa osoaren berri eman du ostegun honetan, ohar baten bidez. 15 film luze, 6 film labur eta iraupen ertaineko 2 film eskainiko dituzte sail horretan, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Palmason, Paz Encina, Luis Ortega eta Harris Dickinson zuzendariek sinatutakoak, besteak beste.
Dominga Sotomayorrek Horizontes Latinos irekiko du, "Limpia" filmaren mundu mailako estreinaldiarekin
Donostia Zinemaldiko Horizontes Latinos saila Dominga Sotomayorren "Limpia" lanaren mundu mailako estreinaldiarekin hasiko da, eta Diego Cespedesen "La misteriosa mirada del flamenco" lanarekin emango zaio amaiera.
"Rondallas" eta "Hasta que me quede sin voz" filmak estreinatuko dira Belodromoan
Gainera, Go!azen telesailaren 12. denboraldiko lehen atalaren bi emanaldi eskainiko dira, lehenengoz. Sarrerak astearte honetan jarriko dira salgai, 10:00etatik aurrera, Zinemaldiaren eta Kutxabanken webguneetan.