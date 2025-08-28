Cine
Emma Stone y George Clooney, protagonistas del día en la Mostra de Venecia

VENICE (Italy), 28/08/2025.- (L-R) Greek director Yorgos Lanthimos, and US actors Emma Stone, Aidan Delbis, and Jesse Plemons arrive for the premiere of 'Bugonia' during the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 28 August 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI
Emma Stone con el equipo de "Bugonia". Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Emma Stone eta George Clooney, eguneko protagonistak Venezizako Mostran

Venecia, la ciudad del cine estos días, sigue recibiendo estrellas. Hoy la Mostra ha proyectado los últimos trabajos de los directores Noah Baumbach y Yorgos Lanthimos con Emma Stone y George Clooney como protagonistas, respectivamente. El actor estadounidense no ha participado en la rueda de prensa de presentación de la película por una sinusitis "muy grave".

