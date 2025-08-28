Zinea
Emma Stone eta George Clooney, eguneko protagonistak Veneziako Mostran

VENICE (Italy), 28/08/2025.- (L-R) Greek director Yorgos Lanthimos, and US actors Emma Stone, Aidan Delbis, and Jesse Plemons arrive for the premiere of 'Bugonia' during the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 28 August 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI
Emma Stone "Bugonia" filmeko taldearekin. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Gaur, Mostran Noah Baumbach eta Yorgos Lanthimos zuzendarien azken lanak proiektatu dituzte, Emma Stone eta George Clooney protagonista direla, hurrenez hurren. Clooneyk ez du filma aurkezteko prentsaurrekoan parte hartu, sinusitis "oso larria" duelako.

