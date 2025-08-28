Emma Stone eta George Clooney, eguneko protagonistak Veneziako Mostran
Gaur, Mostran Noah Baumbach eta Yorgos Lanthimos zuzendarien azken lanak proiektatu dituzte, Emma Stone eta George Clooney protagonista direla, hurrenez hurren. Clooneyk ez du filma aurkezteko prentsaurrekoan parte hartu, sinusitis "oso larria" duelako.
Veronica "La Juani" izan zenekoa
Segidako testua ez da zendu berri den Veronica Echegui aktore eta zinemagilearen ohorez idatzitako hil-kanta, bizi-gomutagarria, zeluloide-hil-mezu bizia baizik.
Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan
Donostiako Zinemaldiak zinema ikasleen lanen nazioarteko lehiaketako 14 film hautatuak aurkeztu ditu gaur, tartean "Habitat Hotel" Xarrirena, eta "A solidäo dos lagartos" Inés Nunes Elias Querejeta Zinema Eskolako ikasleak eginikoa.
Abian da munduko zinemaldirik zaharrena, Veneziako Mostra
George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern kanalen hirian daude dagoeneko, baina festibalaren 82. edizio honek izar zerrenda luzea izango du. Gaur Paolo Sorrentino zuzendariari egokitu zaio Veneziako zinemaldiari hasiera ematea.
Eusebio Poncela aktorea hil da, 79 urte zituela
Madrildarra zazpi hamarkada inguru egon da interpretazioari lotuta, eta 2001ean Aktore Protagonista Onenaren Goya Sarietan izendatu zuten.
Heidi, Bilbotik Alpeetara
Heidi, Alpeetako neskatoa, oso ezagun bihurtu zen 70eko hamarkadan. Orain, protagonista eta kokaleku berberak dituen pelikula berria heldu da. Animazioa Bilboko Sumendi Uhartea ekoiztetxeak egin du, eta Heidik euskaraz egiten du.
Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien erretratuak, Culinary Zinemaren plater nagusiak
Donostiako Zinemaldiaren Culinary Zinema sailak 73. edizioko menua aurkeztu du gaur, Donostian. Jon Arreguik Tetsuro Maeda Atxondoko Txispa jatetxeko arduradunari eginiko erretratuak EITBren parte-hartzea du, eta Virginia Jönas Urigüen bilbotarra da “El legado de Can Roca”ren egileetako bat.
“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia
Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello…
Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra
Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak” telesailaren jarraipenaren, protagonista.