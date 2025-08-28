Zinemaldia
Un cortometraje de Marina Xarri, en la selección de la sección Nest

El Zinemaldia ha presentado hoy las 14 películas seleccionadas para el encuentro internacional de estudiantes de cine, entre las que se encuentran Habitat Hotel, de Xarri, y A solidäo dos lagartos de la estudiante de Elias Querejeta Zinema Eskola Inés Nunes.

"Habitat Hotel" Marina Xarriren pelikula
"Habitat Hotel", cortometraje de Marina Xarri
Euskaraz irakurri: Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan

Última actualización

En la 73ª edición del festival, 14 películas integrarán la sección Nest del Zinemaldia, dedicada a estudiantes de escuelas de cine.

Se han presentado un total de 473 propuestas de 220 escuelas de 57 países, entre las que han seleccionado para vigésimo cuarta edición del encuentro trabajos de escuelas de Euskal Herria, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, EEUU, Francia, India, Malasia, México, Suecia y Suiza.

Destacan entre todos los títulos Habitat Hotel, de la cineasta vasca Marina Xarri, y A solidäo dos lagartos, cortometraje de la portuguesa Inés Nunes creado en Elias Querejeta Zine Eskola y estrenado en el festival de Cannes. 

Del 22 al 26 de septiembre, las y los catorce cineastas presentarán sus trabajos, asistirán a encuentros con profesionales del cine y mantendrán reuniones, además de optar al premio de 10.000 euros. Un jurado compuesto por alumnos y alumnas de escuelas de cine escogerán el cortometraje ganador. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

"Tetsu, Txispa, Hoshi" filmaren fotograma: Tetsuro Maeda ”Tetsu”
Dos ficciones y sendos retratos de los cocineros Tetsuro Maeda, Jota Urondo y Joan Roca, platos principales de Culinary Zinema

La sección Culinary Zinema del Zinemaldia ha presentado esta mañana su menú para la 73ª edición del festival. El documental de Jon Arregui sobre Testuro Maeda, chef del restaurante Txispa de Atxondo, cuenta con la participación de EITB, mientras que la bilbaína Virginia Jönas Urigüen es una de las codirectoras de “El legado de Can Roca”. 

