Un cortometraje de Marina Xarri, en la selección de la sección Nest

En la 73ª edición del festival, 14 películas integrarán la sección Nest del Zinemaldia, dedicada a estudiantes de escuelas de cine.

Se han presentado un total de 473 propuestas de 220 escuelas de 57 países, entre las que han seleccionado para vigésimo cuarta edición del encuentro trabajos de escuelas de Euskal Herria, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, EEUU, Francia, India, Malasia, México, Suecia y Suiza.

Destacan entre todos los títulos Habitat Hotel, de la cineasta vasca Marina Xarri, y A solidäo dos lagartos, cortometraje de la portuguesa Inés Nunes creado en Elias Querejeta Zine Eskola y estrenado en el festival de Cannes.

Del 22 al 26 de septiembre, las y los catorce cineastas presentarán sus trabajos, asistirán a encuentros con profesionales del cine y mantendrán reuniones, además de optar al premio de 10.000 euros. Un jurado compuesto por alumnos y alumnas de escuelas de cine escogerán el cortometraje ganador.