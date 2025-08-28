Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan, 14 film laburrek osatuko dute Nest saila, jaialdiak zinema eskoletako ikasleei eskaintzen dien atala.
Guztira, 473 proposamen aurkeztu dituzte 57 herrialdetako 220 ikastetxetatik, eta Euskal Herriko, Alemaniako, Belgikako, Eslovakiako, Espainiako, AEBetako, Frantziako, Indiako, Malaysiako, Mexikoko, Suediako eta Suitzako eskoletako lanak hautatu dituzte azkenean.
Tartean izango dira Habitat Hotel, Marina Xarri euskal zinemagilearen film laburra, eta A solidäo dos lagartos, Inês Nunes portugaldarrak Donostiako Elias Querejeta Zine Eskolan taxututako film laburra, Canneseko zinemaldian estreinatutakoa.
Irailaren 22tik 26ra, hautatutako hamalau zinemagileek euren lanak aurkeztuko dituzte, zinemagileen elkarrizketetara joango dira eta industriako profesionalekin topaketak egingo dituzte, eta 10.000 euroko saria irabazteko hautagai izango dira. Zinema eskoletako ikasleek osatutako epaimahai batek erabakiko du zer lanek irabaziko duen.
Albiste gehiago zinema
Abian da munduko zinemaldirik zaharrena, Veneziako Mostra
George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern kanalen hirian daude dagoeneko, baina festibalaren 82. edizio honek izar zerrenda luzea izango du. Gaur Paolo Sorrentino zuzendariari egokitu zaio Veneziako zinemaldiari hasiera ematea.
Eusebio Poncela aktorea hil da, 79 urte zituela
Madrildarra zazpi hamarkada inguru egon da interpretazioari lotuta, eta 2001ean Aktore Protagonista Onenaren Goya Sarietan izendatu zuten.
Heidi, Bilbotik Alpeetara
Heidi, Alpeetako neskatoa, oso ezagun bihurtu zen 70eko hamarkadan. Orain, protagonista eta kokaleku berberak dituen pelikula berria heldu da. Animazioa Bilboko Sumendi Uhartea ekoiztetxeak egin du, eta Heidik euskaraz egiten du.
Bi fikzio eta Tetsuro Maeda, Jota Urondo eta Joan Roca sukaldarien erretratuak, Culinary Zinemaren plater nagusiak
Donostiako Zinemaldiaren Culinary Zinema sailak 73. edizioko menua aurkeztu du gaur, Donostian. Jon Arreguik Tetsuro Maeda Atxondoko Txispa jatetxeko arduradunari eginiko erretratuak EITBren parte-hartzea du, eta Virginia Jönas Urigüen bilbotarra da “El legado de Can Roca”ren egileetako bat.
“La Grazia” Paolo Sorrentinoren film berriak abiatuko du Veneziako zinema jaialdia
Gaur, asteazkenarekin, Werner Herzog alemaniarrak jaialdiaren ohorezko Urrezko Lehoia jasoko du, Francis Ford Coppolaren eskutik. Palmaresean agertzeko lehian, hamaika zuzendari handiren azken lanak: Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kathryn Bigelow, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch, Pietro Marcello…
Jennifer Lawrencek Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du
Estatubatuar aktoreak Die, My Love filma aurkeztuko du Donostian, irailaren 26an. Esther Garcia ekoizleak ere jasoko du Zinemaldiaren ohorezko saria irailaren 19an abiatuko den 73. edizioan.
Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra
Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak” telesailaren jarraipenaren, protagonista.
"La misteriosa mirada del flamenco" filmak irabazi du Sebastiane Latino saria
Diego Céspedes txiletar zinemagilearen pelikulak irabazi du Gehitu Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak LGBTIQA+ komunitatearen aldarrikapen eta balioen defentsa ondoen irudikatzen duen Latinoamerikako film luzeari ematen dion saria.
Veronica Echegui espainiar aktorea hil da
Gaixotasun batek jota hil da Yo soy la Juani filmeko protagonista, 42 urte zituela, haren ingurukoek iragarri dutenez.