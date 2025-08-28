Zinemaldia
Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan

Donostiako Zinemaldiak zinema ikasleen lanen nazioarteko lehiaketako 14 film hautatuak aurkeztu ditu gaur, tartean Habitat Hotel Xarrirena eta A solidäo dos lagartos Inés Nunes Elias Querejeta Zinema Eskolako ikasleak eginikoa.
"Habitat Hotel" Marina Xarriren film laburra

Azken eguneratzea

Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan, 14 film laburrek osatuko dute Nest saila, jaialdiak zinema eskoletako ikasleei eskaintzen dien atala.

Guztira, 473 proposamen aurkeztu dituzte 57 herrialdetako 220 ikastetxetatik, eta Euskal Herriko, Alemaniako, Belgikako, Eslovakiako, Espainiako, AEBetako, Frantziako, Indiako, Malaysiako, Mexikoko, Suediako eta Suitzako eskoletako lanak hautatu dituzte azkenean.

Tartean izango dira Habitat Hotel, Marina Xarri euskal zinemagilearen film laburra, eta A solidäo dos lagartos, Inês Nunes portugaldarrak Donostiako Elias Querejeta Zine Eskolan taxututako film laburra, Canneseko zinemaldian estreinatutakoa.

Irailaren 22tik 26ra, hautatutako hamalau zinemagileek euren lanak aurkeztuko dituzte, zinemagileen elkarrizketetara joango dira eta industriako profesionalekin topaketak egingo dituzte, eta 10.000 euroko saria irabazteko hautagai izango dira. Zinema eskoletako ikasleek osatutako epaimahai batek erabakiko du zer lanek irabaziko duen. 

Zinemaldia Zinema

