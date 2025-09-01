Así es “Gaua”, la nueva película de Paul Urkijo
El tercer largometraje del director de “Errementari” e “Irati” se estrenará en el festival de Sitges y llegará a las salas de cine el 14 de noviembre.
Presentamos en primicia las primeras imágenes de Gaua, tercer largometraje de Paul Urkijo Alijo. Después de Errementari y la exitosa Irati, el cineasta alavés estrenará Gaua en octubre, en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, y su estreno en salas tendrá lugar el 14 de noviembre.
La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología.
En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.
La película cuenta con la participación de EITB.
