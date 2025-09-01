Primizia
Ikusi "Gaua" Paul Urkijoren film berriaren lehen irudiak

“Errementari” eta “Irati” filmen zuzendariaren hirugarren film luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatuko dute, urrian, eta azaroaren 14an iritsiko da zinema aretoetara.

18:00 - 20:00
"Gaua". Argazkia: David Herranz.
Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Ikusi primizian nolakoa izango den Gaua, Paul Urkijo Alijoren hirugarren film luzea. Errementariren eta Irati arrakastatsuaren ondoren, urrian estreinatuko du arabar zinemagileak Gaua, Zinema Fantastikoaren Sitgeseko Jaialdian, eta azaroaren 14an iritsiko da zinema aretoetara.

Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du.

Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.

Filmak EITBren parte-hartzea du. 

"Gaua" Paul Urkijo Alijoren filmaren teaser posterra.
