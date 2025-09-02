Historia de una Mano

"El descubrimiento de la Mano de Irulegi, más allá de ser un simple descubrimiento, se ha convertido en un símbolo de nuestra identidad y cultura, ha demostrado que los vascos éramos un pueblo alfabetizado. Esperamos que este documental que estamos produciendo esté a la altura del interés que la Mano de Irulegi merece y del que ha despertado en la ciudadanía vasca, el reto no es poca cosa", explica el codirector Iban Toledo.

El documental es en euskera con subtítulos en castellano, francés e inglés, y tendrá una duración de 80 minutos.

El hallazgo arqueológico de la Mano de Irulegi ha provocado, como explican desde la productora Labrit Multimedia, un tremendo terremoto científico, mediático y social, despertando la ilusión en la sociedad vasca, y atrayendo la atención de profesionales de la ciencia, que debates sobre el origen de la Mano y el mensaje que esconde”.