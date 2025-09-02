"Eraukon, Eskuaren mintzoa"

Esku baten historia

Iban Toledo eta Oroitz Zabala Eraukon, Eskuaren mintzoa Irulegiko Eskuari buruzko dokumentala filmatzen ari dira, eta azaroan bukatu nahi dute urtebeteko lana. Lanak EITBren parte-hartzea du.

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Iban Toledo eta Oroitz Zabala zinemagileek “Eraukon, Eskuaren mintzoa” film dokumentala filmatzen jarraitzen dute, lana udan Irulegiko indusketetan (Aranguren Ibarra) abiatu ondoren. Frantzian, Erresuma Batuan, Madrilen, Bartzelonan eta Euskal Herriko hainbat tokitan (Tolosa, Irurita, Gaztelu, Bujanda, Iruñea eta Gasteiz) urtebetez filmatu ondoren, azaroan amaitu nahi dute.

2.000 urte baino gehiago dituen brontzezko piezak 40 zeinuko testua dauka, euskararen, Europako hizkuntza isolatu bakarraren, aitzindaria izan daiteke hizkuntzan emana. Hitz horien guztien artean, batek bereganatzen du arreta guztia: ‘sorioneku’ (zorion). Hala ere, duela gutxi egindako ikerketa bati esker, aditz bat aurkitu ahal izan da idazkunaren amaieran: ‘eraukon’ terminoa da, ‘eradun’ aditzarekin zerikusia izan dezakeena

“Irulegiko Eskuaren deskubrimendua, aurkikuntza soil bat izateaz harago, gure nortasun eta kulturaren ikur bilakatu da, euskaldunok teoria askoren kontra herri alfabetatua ginela frogatu du. Espero dut ekoizten ari garen dokumental hau Irulegiko Eskuak merezi duen eta euskal herritarrongan piztu duen interesaren mailan egotea", adierazi du Iban Toledok.

Euskarazkoa izango da dokumentala, gaztelaniazko, frantsesezko eta ingelesezko azpidatziekin, eta 80 minutuko iraupena du.

Irulegiko Eskuaren agerpenak lurrikara zientifiko, mediatiko eta sozial izugarria eragin du, ekoiztetxetik azaltzen dutenez, “euskal gizartean ilusioa piztu eta zientzialarien arreta erakarri du, eta eskuaren jatorriari eta barnean duen mezuari buruzko eztabaidak piztu ditu”.

