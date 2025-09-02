Esku baten historia
Iban Toledo eta Oroitz Zabala Eraukon, Eskuaren mintzoa Irulegiko Eskuari buruzko dokumentala filmatzen ari dira, eta azaroan bukatu nahi dute urtebeteko lana. Lanak EITBren parte-hartzea du.
Iban Toledo eta Oroitz Zabala zinemagileek “Eraukon, Eskuaren mintzoa” film dokumentala filmatzen jarraitzen dute, lana udan Irulegiko indusketetan (Aranguren Ibarra) abiatu ondoren. Frantzian, Erresuma Batuan, Madrilen, Bartzelonan eta Euskal Herriko hainbat tokitan (Tolosa, Irurita, Gaztelu, Bujanda, Iruñea eta Gasteiz) urtebetez filmatu ondoren, azaroan amaitu nahi dute.
2.000 urte baino gehiago dituen brontzezko piezak 40 zeinuko testua dauka, euskararen, Europako hizkuntza isolatu bakarraren, aitzindaria izan daiteke hizkuntzan emana. Hitz horien guztien artean, batek bereganatzen du arreta guztia: ‘sorioneku’ (zorion). Hala ere, duela gutxi egindako ikerketa bati esker, aditz bat aurkitu ahal izan da idazkunaren amaieran: ‘eraukon’ terminoa da, ‘eradun’ aditzarekin zerikusia izan dezakeena
“Irulegiko Eskuaren deskubrimendua, aurkikuntza soil bat izateaz harago, gure nortasun eta kulturaren ikur bilakatu da, euskaldunok teoria askoren kontra herri alfabetatua ginela frogatu du. Espero dut ekoizten ari garen dokumental hau Irulegiko Eskuak merezi duen eta euskal herritarrongan piztu duen interesaren mailan egotea", adierazi du Iban Toledok.
Euskarazkoa izango da dokumentala, gaztelaniazko, frantsesezko eta ingelesezko azpidatziekin, eta 80 minutuko iraupena du.
Irulegiko Eskuaren agerpenak lurrikara zientifiko, mediatiko eta sozial izugarria eragin du, ekoiztetxetik azaltzen dutenez, “euskal gizartean ilusioa piztu eta zientzialarien arreta erakarri du, eta eskuaren jatorriari eta barnean duen mezuari buruzko eztabaidak piztu ditu”.
Albiste gehiago zinema
Animadebak 18. urtebetetzea ospatuko du irailaren 3tik 6ra
Nazioarteko film laburren lehiaketa eta haur zein helduentzako film luzeak egongo dira, baita kontzertuak ere, adin nagusitasuna ospatzeko. Michaël Dudok de Witt herbeherear zuzendariak jasoko du ohorezko saria, eta Begoña Vicariok, EITB saria.
“27 noches”ek ireki eta “Winter of the Crow”k itxiko dute Zinemaldiko Sail Ofiziala
Inaugurazio eta amaiera galetarako eta Jennifer Lawrenceri Donostia saria emateko galarako sarrerak bihar jarriko dira salgai, asteartearekin. Inaugurazio gala Silvia Abrilek, Toni Acostak eta Itziar Ituñok aurkeztuko dute, eta itxiera gala, Itsaso Aranak.
Ikusi "Gaua" Paul Urkijoren film berriaren lehen irudiak
“Errementari” eta “Irati” filmen zuzendariaren hirugarren film luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatuko dute, urrian, eta azaroaren 14an iritsiko da zinema aretoetara.
Euskal zinemak inoiz baino itzal handiagoa izango du Zinemaldiaren programazioan
38 euskal ekoizpen egongo dira aurten Donostiako zinema jaialdian, eta horietako batzuen zuzendariekin (Koldo Almandoz, Jose Mari Goenaga, Asier Altuna, Irati Gorostidi, Patxi Bisquert eta Jesus Mari Lazkano) eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendariarekin hitz egin dugu.
Inoiz baino euskal zinema gehiago, Donostiako Zinemaldian
Zinema jaialdiaren 73. edizioan 38 euskal ekoizpen egongo dira, horietako sei Sail Ofizialean, euskarazko hiru lan tartean. Zinemira saria Asier Altunak eta Telmo Esnalek jasoko dute, "Aupa Etxebeste!" filmaren estreinaldiaren 20. urteurrenean.
Emma Stone eta George Clooney, eguneko protagonistak Veneziako Mostran
Gaur, Mostran Noah Baumbach eta Yorgos Lanthimos zuzendarien azken lanak proiektatu dituzte, Emma Stone eta George Clooney protagonista direla, hurrenez hurren. Clooneyk ez du filma aurkezteko prentsaurrekoan parte hartu, sinusitis "oso larria" duelako.
Veronica "La Juani" izan zenekoa
Segidako testua ez da zendu berri den Veronica Echegui aktore eta zinemagilearen ohorez idatzitako hil-kanta, bizi-gomutagarria, zeluloide-hil-mezu bizia baizik.
Marina Xarriren film labur bat, Nest saileko aukeraketan
Donostiako Zinemaldiak zinema ikasleen lanen nazioarteko lehiaketako 14 film hautatuak aurkeztu ditu gaur, tartean "Habitat Hotel" Xarrirena, eta "A solidäo dos lagartos" Inés Nunes Elias Querejeta Zinema Eskolako ikasleak eginikoa.
Abian da munduko zinemaldirik zaharrena, Veneziako Mostra
George Clooney, Adam Sandler eta Laura Dern kanalen hirian daude dagoeneko, baina festibalaren 82. edizio honek izar zerrenda luzea izango du. Gaur Paolo Sorrentino zuzendariari egokitu zaio Veneziako zinemaldiari hasiera ematea.