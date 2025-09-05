Zinemaldia
El Zinemaldia condena “el genocidio que está perpetrando el gobierno de Netanyahu”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Donostiako Zinemaldiak "Netanyahuren gobernua gauzatzen ari den sarraski ikaragarriak" arbuiatu ditu

Última actualización

El director del festival, José Luis Rebordinos, ha leído el manifiesto "Sobre el genocidio en Gaza" en el acto de presentación de la 73ª edición del festival. 

Festival de Cine de San Sebastián Franja de Gaza Palestina Israel Cine

