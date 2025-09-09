Estreno
Así es "Decorado", la nueva película del estudio bilbaíno Uniko

El largometraje de animación dirigido por Alberto Vázquez tendrá su estreno este octubre en el festival de Sitges.
Euskaraz irakurri: Horrelakoa da "Decorado", Uniko estudio bilbotarraren film berria
EITB

Última actualización

El estudio bilbaíno Uniko estrenará su nuevo lartometraje de animación, "Decorado", en la sección oficial del festival de cine fantástico de Sitges, que se celebrará entre el 9 y el 19 de octubre. 

La película, en la que participa EITB, está dirigida por el cineasta gallego Alberto Vázquez (Birdboy, Psiconautas, Unicorn Wars...), y llegará a los cines el 24 de octubre. 

Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad.

