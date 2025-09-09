Estreinaldia
Horrelakoa da "Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film berria

Alberto Vazquezek zuzendutako animaziozko film luzea urrian estreinatuko dute, Sitgeseko zinema jaialdian.

"Decorado" filmaren trailerra
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film luze berria, Sitgesen, fantasiazko zinemaren Kataluniako nazioarteko jaialdian, estreinatuko dute. Urriaren 9tik 19ra bitartean egingo dute zinema topagunea, eta sail ofizialean ikusi ahalko da EITBren parte-hartzea duen filma. 

Alberto Vázquez galiziar zinemagileak (Birdboy, Psiconautas, Unicorn Wars...) zuzendu du filma, eta urriaren 24an iritsiko da zinema-aretoetara. 

Arnold adin ertaineko sagua krisi existentzial betean harrapatua dago. Bikotekidearekiko bizitza gain behera ari da, bere bizitza zentzugabea iruditzen zaio eta susmatzen hasi da fartsa handi batek inguratzen duela. Bere lagunik onena egoera misteriotsuan hiltzen denean, Arnold sinetsita egongo da zerbait arraroa gertatzen ari dela. Paranoia gisa hasi zen bihozkada ihesaldi desesperatua bihurtuko da; askatasunaren edo horren antza apur bat izango duen zerbaiten bila abiatuko da.

Zinema

