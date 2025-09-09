Horrelakoa da "Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film berria
Alberto Vazquezek zuzendutako animaziozko film luzea urrian estreinatuko dute, Sitgeseko zinema jaialdian.
"Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film luze berria, Sitgesen, fantasiazko zinemaren Kataluniako nazioarteko jaialdian, estreinatuko dute. Urriaren 9tik 19ra bitartean egingo dute zinema topagunea, eta sail ofizialean ikusi ahalko da EITBren parte-hartzea duen filma.
Alberto Vázquez galiziar zinemagileak (Birdboy, Psiconautas, Unicorn Wars...) zuzendu du filma, eta urriaren 24an iritsiko da zinema-aretoetara.
Arnold adin ertaineko sagua krisi existentzial betean harrapatua dago. Bikotekidearekiko bizitza gain behera ari da, bere bizitza zentzugabea iruditzen zaio eta susmatzen hasi da fartsa handi batek inguratzen duela. Bere lagunik onena egoera misteriotsuan hiltzen denean, Arnold sinetsita egongo da zerbait arraroa gertatzen ari dela. Paranoia gisa hasi zen bihozkada ihesaldi desesperatua bihurtuko da; askatasunaren edo horren antza apur bat izango duen zerbaiten bila abiatuko da.
Jim Jarmuschek irabazi du Veneziako Urrezko Lehoia, 'Father Mother Sister Brother' filmarekin
The voice of Hind Rajab filmak, Israelen eraso batean sei urteko neskato palestinar baten heriotza kontatzen duenak, Zilarrezko Lehoia eskuratu du Veneziako 82. Zinemaldian, epaimahaiak zuzendari onenari ematen dion saria.
Donostiako Zinemaldiak "Netanyahuren gobernua gauzatzen ari den sarraski ikaragarriak" arbuiatu ditu
Ruth Perez de Anucita Zinemaldiko Komunikazio arduradunak "Gazako genozidioari buruz" manifestua irakurri du gaur, Zinemaldiaren 73. edizioaren aurkezpen ekitaldian.
Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Richard Linklater eta Renate Reinsve Zinemaldira etorriko dira
J. A. Bayona kataluniar zuzendaria izango da Sail Ofizialeko epaimahaiaren burua. Paul Dano, Maria de Medeiros, Erward Berger, Claire Denis, Agnieszka Holland eta Ron Perlman ere etorriko dira Donostiara, besteak beste, Esther García eta Jennifer Lawrence Donostia saridunez gain.
Ikusi “Hombre bala” Mikel Erentxuni buruzko dokumentalaren trailerra
Anuska Ariztimuñok zuzendu duen pelikula Zinemaldian estreinatuko dute, eta donostiar musikariaren “alderik humanoena, arrakasta goiztiarra, artista moduan lupetzatik egindako zeharkaldia eta senide eta lagunekiko harremana” erakusten du.
Euskal zinemako lau film ertain historiko eta Stanley Kubricken zein Manoel de Oliveiraren lanak, Klasikoak sailean
Zinema unibertsalaren historiako klasiko zahar eta modernoak berreskuratzen dituen atalak Ehun metro, Hamaseigarrenean aidanez, Zergatik panpox eta Oraingoz izen gabe euskal klasikoen bertsio zaharberrituak aurkeztuko ditu, besteak beste.
Mirentxu Loyarte zinemagilea zendu da
Iruindar zinemagileak “Irrintzi” filma zuzendu zuen 1978an. Iratxe Fresneda zuzendariak haren lana arakatu zuen Irrintziaren oihartzunak 2016ko pelikulan.
EITBk Zinemaldiari emandako babesa berritu du, euskal ekoizpenek presentziarik handiena duten urtean
25 lanek dute EITBren parte-hartzea, tartean, Sail Ofizialean proiektatuko diren euskarazko hirurek: Maspalomas eta Karmele filmek eta Zeru ahoak serieak. Euskal zinemaren presentzia historikoa izango da Zinemaldiaren 73. edizioan.
Esku baten historia
Iban Toledo eta Oroitz Zabala Eraukon, Eskuaren mintzoa Irulegiko Eskuari buruzko dokumentala filmatzen ari dira, eta azaroan bukatu nahi dute urtebeteko lana. Lanak EITBren parte-hartzea du.
Animadebak 18. urtebetetzea ospatuko du irailaren 3tik 6ra
Nazioarteko film laburren lehiaketa eta haur zein helduentzako film luzeak egongo dira, baita kontzertuak ere, adin nagusitasuna ospatzeko. Michaël Dudok de Witt herbeherear zuzendariak jasoko du ohorezko saria, eta Begoña Vicariok, EITB saria.