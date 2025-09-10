“Singular”, de Alberto Gastesi, se estrenará en Sitges

El cineasta donostiarra Alberto Gastesi (Gelditasuna ekaitzean) estrenará su segundo largometraje Singular, “un thriller de ciencia ficción en torno a los límites de la inteligencia artificial y al duelo humano”, en el Festival de Cine de Sitges, que se celebra entre los días 9 y 19 de octubre. La proyección de la película, en la que participa EITB, tendrá lugar el domingo 12 de octubre.



El filme está protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, y cuenta la historia de Diana y Martín, quienes doce años después de la muerte de su hijo deciden reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Ella es especialista en Inteligencia Artificial, él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas. Del pasado de la familia podría depender la existencia de un futuro.

El segundo largometraje de Gastesi coincidirá en la Sección Oficial del certamen catalán con Decorado (Alberto Vázquez), Gaua (Paul Urkijo) y Balearic (Ion de Sosa), otras tres películas en las que participa EITB.