“Singular” Alberto Gastesiren filma Sitgesen estreinatuko dute

Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey protagonista dituen film luzea fantasiazko zinemako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean lehiatuko da, Kataluniako herrian. 

"Singular" filmaren fotograma bat
Patricia López Arnaiz "Singular" filmaren protagonista

Azken eguneratzea

Alberto Gastesi donostiar zinemagileak (Gelditasuna ekaitzean) Fantasiazko Zinemaren Sitgeseko Jaialdiaren Sail Ofizialean estreinatuko du Singular bere bigarren film luzea, “adimen artifizialaren eta giza doluaren mugen inguruko zientzia-fikziozko thrilerra”. Urriaren 9tik 19ra egingo dute jaialdia, eta EITBren parte-hartzea duen filma urriaren 12an ikusi ahalko da, igandearekin.  

Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey dira protagonistak, eta Diana eta Martinen istorioa kontatzen du filmak: semea hil eta 12 urtera, asteburu batez elkartzea erabakiko dute, laku baten ertzean zuten etxean. Bera adimen artifizialean aditua da, eta berak lan hori utzi zuen zibilizaziotik at bizitzeko. Semea zenarekin antza handia duen gazte misteriotsu bat etxean agertzean, sekretu zaharrak eta susmo berriak azaleratuko dira. Baliteke etorkizuna familia horren iraganarekin lotuta egotea.  

Gastesiren bigarren film luzearekin batera, Decorado (Alberto Vázquez), Gaua (Paul Urkijo) eta Balearic (Ion de Sosa) EITBren parte-hartzea duten filmak lehiatuko dira Sitgeseko Sail Ofizialean.  

