El director J. A. Bayona llega a San Sebastián para presidir el Jurado de la Sección Oficial

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 18/09/2025.- El realizador, Juan Antonio Bayona, a su llegada este jueves al Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, y coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: J. A. Bayona zuzendaria Donostian dago, Epaimahai Ofizialaren buru izateko

Última actualización

El director de cine Juan Antonio Bayona ya está en la capital gipuzkoana. Presidirá el Jurado de la Sección Oficial del Zinemaldia.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

