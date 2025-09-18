Zinemaldia
J. A. Bayona zuzendaria Donostian dago, Epaimahai Ofizialaren buru izateko

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 18/09/2025.- El realizador, Juan Antonio Bayona, a su llegada este jueves al Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, y coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Juan Herrero
Juan Antonio Bayona zinema zuzendaria Zinemaldira iritsi da. Epaimahai Ofizialaren presidentea izango da.

Zinemaldia Donostia Zinema

