Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).

