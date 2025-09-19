Zinemaldia
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta sarituta ikusiko du, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana. 

