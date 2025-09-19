Zinemaldia

 

Jesus Mari Lazkano: "'Natura fugit' es un proyecto realmente especial"

Jesus Mari Lazkano "Natura fugit" film laburraren zuzendaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jesus Mari Lazkano: "Proiektu benetan berezia da 'Natura fugit'"

El artista bergararra ha presentado hoy en la sección Zinemira del Festival de Cine de San Sebastián el cortometraje de animación "Natura fugit", una artlistica película realizada con más de 3000 cuadros que gira en torno al cambio climático y el proceso artístico.  

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
