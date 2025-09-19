ZInemaldia
Jesus Mari Lazkano: "Proiektu benetan berezia da 'Natura fugit'"

Jesus Mari Lazkano "Natura fugit" film laburraren zuzendaria
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bergarar artistak "Natura fugit" animaziozko film laburra aurkeztu du gaur, Donostiako Zinemaldiaren Zinemira atalean. Arteaz eta klima aldkaetaz dihardu 3.000 koadro baino gehiago erabiliz egindako filmak. 

Zinemaldia Zinema

