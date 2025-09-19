Zinemaldia
Juliette Binoche ya está en San Sebastián

Juliette Binoche aktorea Donostiara iritsi da
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Juliette Binoche Donostian da dagoeneko

Última actualización

La actriz francesa, galardonada con el premio Donostia en 2022 vuelve al Zinemaldia para presentar su primera película como directora, "IN-I In Motion " .  

Festival de Cine de San Sebastián Cine

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
