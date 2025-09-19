Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Juliette Binoche Donostian da dagoeneko

Juliette Binoche aktorea Donostiara iritsi da
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

2022an Donostia saria jaso zuen aktorea Zinemaldira buelta da, "IN-I In Motion" zuzendu duen lehen pelikula aurkeztera.  

Zinemaldia Zinema

Albiste gehiago zinema

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta sarituta ikusiko du, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana. 

Gehiago kargatu