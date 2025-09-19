Juliette Binoche Donostian da dagoeneko
2022an Donostia saria jaso zuen aktorea Zinemaldira buelta da, "IN-I In Motion" zuzendu duen lehen pelikula aurkeztera.
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"
Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta sarituta ikusiko du, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana.
Jesus Mari Lazkano: "Proiektu benetan berezia da 'Natura fugit'"
Bergarar artistak "Natura fugit" animaziozko film laburra aurkeztu du gaur, Donostiako Zinemaldiaren Zinemira atalean. Arteaz eta klima aldkaetaz dihardu 3.000 koadro baino gehiago erabiliz egindako filmak.
Inoizko Zinemaldirik euskaldunenaren pantailak, piztear
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioak 38 euskal ekoizpen proiektatuko ditu gaur, ostiralarekin, hasi, eta datorren larunbatera arte, tartean euskarazko hiru film Sail Ofizialean. Izen dirdiratsuak ageri dira aurten ere gonbidatuen zerrendan, hala nola Jennifer Lawrence bi Donostia sarietako baten hartzekodunarena eta Angelina Jolierena.
Nolakoa izango da inaugurazio ekitaldia?
Silvia Abril, Itziar Ituño eta Toni Acosta aktoreak izango dira Zinemaldiko inaugurazio ekitaldiko aurkezleak. Kontatu dezaketen apurrari buruz galdetu diegu.
J. A. Bayona zuzendaria Donostian dago, Epaimahai Ofizialaren buru izateko
Juan Antonio Bayona zinema zuzendaria Zinemaldira iritsi da. Epaimahai Ofizialaren presidentea izango da.
Esther García Donostiara iritsi da
Angelina Jolie eta Louis Garrel Zinemaldira etorriko dira
“Couture” Alice Wincourren filmaren aurkezpenean parte hartuko dute bi aktoreek, irailaren 21ean.
Rebordinos: "Aurten nahikoa glamour dago, baina oraindik sorpresak egon daitezke"
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioaren hasieraren bezperan, "sekulako giroa" egongo dela iragarri du Jose Luis Rebordinos zuzendariak iragarri du, eta "pasioa eta aniztasuna" hitzak erabili ditu aurtengo egitaraua definitzeko.
Robert Redford hil da, 89 urte zituela
Aktore, zuzendari eta aktibista estatubatuarra bere etxean hil da, Utahn, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez.