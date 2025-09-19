FESTIVAL DE CINE
La película 'Ainda estou aqui' recibe el premio Fipresci 2025 en la gala de apertura del Festival

Walter Salles 2025eko Fipresci Saria jasotzen Zinemaldian
Walter Selles recibiendo el Premio Fipresci 2025.
EITB

El premio que otorgan la prensa especializada en cine ha elegido esta producción brasileña en 2025. El director Walter Salles ha recibido el galardón en el palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián.

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"

La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988),  Acción mutante (1993),  La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
