ZINEMALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Ainda estou aqui' pelikulak jaso du Fipresci 2025 saria Zinemaldiaren irekiera galan

Walter Salles 2025eko Fipresci Saria jasotzen Zinemaldian
18:00 - 20:00
Walter Selles 2025eko Fipresci saria jasotzen.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zineman espezializatutako kazetariek ematen duten sariak Brasilgo ekoizpen hori aukeratu du 2025ean. Walter Salles zuzendariak jaso du saria Kursaal jauregian.

Zinema Zinemaldia

Albiste gehiago zinema

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

Gehiago kargatu