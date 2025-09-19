Siete profesionales del cine, presididos por Juan Antonio Bayona, forman el jurado de Zinemaldia
El jurado tendrá que dialogar y otorgar los premios entre las 17 películas que compiten este año en la Sección Oficial de Zinemaldia. Bayona ha defendido el cine como algo "más necesario que nunca", en estos "tiempos inciertos de ruido y fractura".
El Zinemaldia más vasco ya está en marcha en San Sebastián
Esther García, primera productora en recibir el Premio Donostia, ha recogido el galardón en el Kursaal, en una gala en la que las actrices Silvia Abril, Toni Acosta e Itziar Ituño han dado comienzo a un festival adonde también ha llegado la solidaridad con Palestina.
La productora Esther García recibe el Premio Donostia
La productora segoviana ha recibido el premio de la mano de los hermanos Agustín y Pedro Almodovar, con quienes ha trabajado durante gran parte de su trayectoria profesional. En su discurso, ha condenado la violencia que se vive en Ucrania y Gaza, ha llamado a defender los derechos, entre ellos el de las mujeres, y a luchar para "defender al frágil".
La película 'Ainda estou aqui' recibe el premio Fipresci 2025 en la gala de apertura del Festival
El premio que otorgan la prensa especializada en cine ha elegido esta producción brasileña en 2025. El director Walter Salles ha recibido el galardón en el palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián.
El grito a favor de Palestina y el boicot a Israel llega a la alfombra roja del Festival de San Sebastián
Numerosas personas se han manifestado frente al Kursaal, durante la alfombra roja de la gala de inauguración del Zinemaldia, para mostrar solidaridad con Palestina y denunciar el genocidio que comete Israel. El mundo del cine, empezando por el director del festival, se ha mostrado a favor de la protesta.
El crítico Mikel Zumeta analiza las tres primeras películas de la Sección Oficial del Zinemaldia
El crítico de cine de ORAIN se encuentra en el Festival de San Sebastián para hacernos llegar sus comentarios sobre los trabajos de la Sección Oficial. Ya ha visto los tres primeros: "27 noches" (Daniel Hendler), de la gala de inauguración; "Six jours ce printemps-là" (Joachim Lafosse) e "In-I In Motion" (Juliette Binoche).
Esther García: "La producción es una de las labores más creativas en el audiovisual"
La productora castellana recibirá esta noche, durante la gala de inauguración de la 73ª edición del Zinemaldia, en premio Donostia del festival. Es la primera productora en recibirlo, y el festival premia así un trabajo realizado en películas como Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) y Sirāt (2025).
Juliette Binoche ya está en San Sebastián
La actriz francesa, galardonada con el premio Donostia en 2022 vuelve al Zinemaldia para presentar su primera película como directora, "IN-I In Motion " .
Jesus Mari Lazkano: "'Natura fugit' es un proyecto realmente especial"
El artista bergararra ha presentado hoy en la sección Zinemira del Festival de Cine de San Sebastián el cortometraje de animación "Natura fugit", una artlistica película realizada con más de 3000 cuadros que gira en torno al cambio climático y el proceso artístico.
Las pantallas comienzan a brillar en un Zinemaldia con una histórica presencia vasca
La 73ª edición del Zinemaldia proyectará desde este viernes al próximo sábado 38 producciones vascas, entre las que destacan los tres títulos en euskera incluidos en la Sección Oficial. En la lista de personas invitadas, brillan nombres como el de Jennifer Lawrence, que recibirá uno de los dos premios Donostia de esta edición, y el de Angelina Jolie.