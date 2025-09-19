Juan Antonio Bayona buru, zinemako zazpi profesionalek osatzen dute Zinemaldiko epaimahaia
Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko diren 17 filmen artean aukeratu beharko du epaimahaiak. "Zarata eta haustura garai zalantzagarri hauetan", zinema "inoiz baino beharrezkoagoa" dela defendatu du Bayonak irekiera ekitaldian.
Esther Garcia ekoizleak Donostia Saria jaso du
Segovian jaiotako ekoizleak Agustin eta Pedro Almodovar anaien eskutik jaso du saria, haiekin lan egin baitu bere ibilbide profesionalaren zati handi batean. Hitzaldian, Ukrainan eta Gazan bizi den indarkeria gaitzetsi du, eta eskubideen, batik bat emakumeen eskubideen, defentsa sutsua egin du.
Zinemaldirik euskaldunena abian da Donostian
Esther Garciak Kursaalen jaso du ekoizle bati ematen zaion lehen Donostia Saria, Silvia Abril, Toni Acosta eta Itziar Ituño aktoreek aurkeztu duten inaugurazio galan. Palestinarekiko elkartasuna nabaria izan da.
'Ainda estou aqui / I’m Still Here' pelikulak jaso du Fipresci 2025 saria Zinemaldiaren irekiera galan
Zineman espezializatutako kazetariek ematen duten sariak Brasilgo ekoizpen hori aukeratu du 2025ean. Walter Salles zuzendariak jaso du saria Kursaal jauregian.
Palestinaren eta Israeli boikota egitearen aldeko oihua Zinemaldiko alfonbra gorrira iritsi dira
Jende asko bildu da Kursaal aurrean, Zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiko alfonbra gorrian, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Zinema-mundua, baita Jose Luis Rebordinos Zinemaldiko zuzendaria ere, protestaren alde agertu da.
Mikel Zumeta kritikariak Zinemaldiko Sail Ofizialeko lehenengo hiru pelikulak aztertu ditu
ORAINeko zinema kritikaria Zinemaldian dago Sail Ofizialeko lanei buruzko iruzkinak egiteko. Lehenengo hirurak ikusi ditu dagoeneko: "27 noches" (Daniel Hendler), irekiera galakoa; "Six jours ce printemps-là" (Joachim Lafosse) eta "In-I In Motion" (Juliette Binoche).
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"
Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute.
Juliette Binoche Donostian da dagoeneko
2022an Donostia saria jaso zuen aktorea Zinemaldira buelta da, "IN-I In Motion" zuzendu duen lehen pelikula aurkeztera.
Jesus Mari Lazkano: "Proiektu benetan berezia da 'Natura fugit'"
Bergarar artistak "Natura fugit" animaziozko film laburra aurkeztu du gaur, Donostiako Zinemaldiaren Zinemira atalean. Arteaz eta klima aldkaetaz dihardu 3.000 koadro baino gehiago erabiliz egindako filmak.
Inoizko Zinemaldirik euskaldunenaren pantailak, piztear
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioak 38 euskal ekoizpen proiektatuko ditu gaur, ostiralarekin, hasi, eta datorren larunbatera arte, tartean euskarazko hiru film Sail Ofizialean. Izen dirdiratsuak ageri dira aurten ere gonbidatuen zerrendan, hala nola Jennifer Lawrence bi Donostia sarietako baten hartzekodunarena eta Angelina Jolierena.