Juan Antonio Bayona buru, zinemako zazpi profesionalek osatzen dute Zinemaldiko epaimahaia

18:00 - 20:00
Juan Antonio Bayona da Zinemaldiko epaimahaiburua.
EITB

Azken eguneratzea

Zinemaldiko Sail Ofizialean lehiatuko diren 17 filmen artean aukeratu beharko du epaimahaiak. "Zarata eta haustura garai zalantzagarri hauetan", zinema "inoiz baino beharrezkoagoa" dela defendatu du Bayonak irekiera ekitaldian.

Zinema Zinemaldia Donostia

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

