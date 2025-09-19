Análisis
El crítico Mikel Zumeta analiza las tres primeras películas de la Sección Oficial del Zinemaldia

Mikel Zumeta
18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mikel Zumeta kritikariak Zinemaldiko Sail Ofizialeko lehenengo hiru pelikulak aztertu ditu

Última actualización

El crítico de cine de ORAIN se encuentra en el Festival de San Sebastián para hacernos llegar sus comentarios sobre los trabajos de la Sección Oficial. Ya ha visto los tres primeros: "27 noches" (Daniel Hendler), de la gala de inauguración; "Six jours ce printemps-là" (Joachim Lafosse) e "In-I In Motion" (Juliette Binoche).

