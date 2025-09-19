Analisia
Mikel Zumeta kritikariak Zinemaldiko Sail Ofizialeko lehenengo hiru pelikulak aztertu ditu

Mikel Zumeta
18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.

Azken eguneratzea

ORAINeko zinema kritikaria Zinemaldian dago Sail Ofizialeko lanei buruzko iruzkinak egiteko. Lehenengo hirurak ikusi ditu dagoeneko: "27 noches" (Daniel Hendler), irekiera galakoa; "Six jours ce printemps-là" (Joachim Lafosse) eta "In-I In Motion" (Juliette Binoche).

Zinema Zinemaldia Donostia

Esther García Donostia saridunaren photo calla eta prentsaurrekoa.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Esther García: "Ekoizpena sormen handieneko lanetako bat da ikus-entzunezkoetan"

Espainiar ekoizleak Donostia saria jasoko du gaur gauean, Zinemaldiaren 73. edizioaren inaugurazio-ekitaldian. Goraipamen hori jasoko duen lehen ekoizlea izango da, eta, hala, Matador (1986), La ley del deseo (1987), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Acción mutante (1993), La vida secreta de las palabras (2005), Relatos salvajes (2014) eta Sirāt (2025) filmetan eta beste hamaika ekoizpenetan egindako lana sarituko dute. 

